Пациентки сургутской городской больницы на улице Губкина пожаловались на пренебрежительное отношение врачей и хамство. Об этом URA.RU рассказала одна из посетительниц поликлиники.
«В гинекологическом отделении просто ужасные врачи, у них нет ни капли сожаления. Ничего не объясняют, грубо относятся, обращаются на ты. Пару раз спрашивали, чего приперлась, когда я приходила на обследования», — сообщила собеседница.
Девушка уточнила, что лежала в палате с угрозой прерывания беременности, как и другие девушки. Но врачи вместо поддержки оказывали лишь психологическое давление. Кроме того, на просьбы убраться в санузле, медсестры отвечали отказом. «Они говорили, чтобы я сама протирала унитаз, даже предлагали специальное средство», — добавила девушка.
В департамент здравоохранения Югры направлен официальный запрос. Ответ ожидается.
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