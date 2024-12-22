22 декабря 2024

«Чего приперлась?»: пациентки больницы ХМАО пожаловались на хамство врачей

Пациенток больницы ХМАО возмутило хамство врачей
© Служба новостей «URA.RU»
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Гинекологи больницы нагрубили пациенткам
Гинекологи больницы нагрубили пациенткам Фото:

Пациентки сургутской городской больницы на улице Губкина пожаловались на пренебрежительное отношение врачей и хамство. Об этом URA.RU рассказала одна из посетительниц поликлиники.

«В гинекологическом отделении просто ужасные врачи, у них нет ни капли сожаления. Ничего не объясняют, грубо относятся, обращаются на ты. Пару раз спрашивали, чего приперлась, когда я приходила на обследования», — сообщила собеседница.

Девушка уточнила, что лежала в палате с угрозой прерывания беременности, как и другие девушки. Но врачи вместо поддержки оказывали лишь психологическое давление. Кроме того, на просьбы убраться в санузле, медсестры отвечали отказом. «Они говорили, чтобы я сама протирала унитаз, даже предлагали специальное средство», — добавила девушка.

В департамент здравоохранения Югры направлен официальный запрос. Ответ ожидается.

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Пациентки сургутской городской больницы на улице Губкина пожаловались на пренебрежительное отношение врачей и хамство. Об этом URA.RU рассказала одна из посетительниц поликлиники. «В гинекологическом отделении просто ужасные врачи, у них нет ни капли сожаления. Ничего не объясняют, грубо относятся, обращаются на ты. Пару раз спрашивали, чего приперлась, когда я приходила на обследования», — сообщила собеседница. Девушка уточнила, что лежала в палате с угрозой прерывания беременности, как и другие девушки. Но врачи вместо поддержки оказывали лишь психологическое давление. Кроме того, на просьбы убраться в санузле, медсестры отвечали отказом. «Они говорили, чтобы я сама протирала унитаз, даже предлагали специальное средство», — добавила девушка. В департамент здравоохранения Югры направлен официальный запрос. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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