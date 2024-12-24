В Киеве прогремели взрывы

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В Киеве сообщают о взрывах
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новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Киеве прогремели взрывы. Военная администрация призвала жителей пройти в укрытия. Об этом сообщает РБК Украины.

«В Киеве прозвучали взрывы», — отмечает украиснкое издание. Власти Киевской области также объявили воздушную тревогу и отметили, что в области работают до семи средств противовоздушной обороны. Горожан призвали проследовать в укрытия.

На днях украинские беспилотники атаковали Казань, преедает телеканал «Царьград». Объектами для ударов также были и жилые комплексы. При этом в Минобороны РФ не раз подчеркивали, что атакуют только объекты промышленной, энергетической и военной инфраструктуры Украины. Ранее ВС РФ ударили по военному аэродрому в Миргороде, сообщает 360.Ru.

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В Киеве прогремели взрывы. Военная администрация призвала жителей пройти в укрытия. Об этом сообщает РБК Украины. «В Киеве прозвучали взрывы», — отмечает украиснкое издание. Власти Киевской области также объявили воздушную тревогу и отметили, что в области работают до семи средств противовоздушной обороны. Горожан призвали проследовать в укрытия. На днях украинские беспилотники атаковали Казань, преедает телеканал «Царьград». Объектами для ударов также были и жилые комплексы. При этом в Минобороны РФ не раз подчеркивали, что атакуют только объекты промышленной, энергетической и военной инфраструктуры Украины. Ранее ВС РФ ударили по военному аэродрому в Миргороде, сообщает 360.Ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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