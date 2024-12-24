В ЦБ заявили об опасности снижения ключевой ставки

Центробанк России выразил опасения по поводу возможного снижения ключевой ставки в текущих экономических условиях и дефиците рабочей силы на рынке. Такой шаг может привести к дополнительному разгону инфляции, говорится в письме регулятора в ответ на запрос депутата Госдумы Дениса Парфенова от КПРФ.
«Снизить ключевую ставку для дополнительного стимулирования спроса сейчас, когда спрос уже превышает возможности предложения, опасно», — сказано в письме ЦБ РФ. Его приводит РИА Новости. Банк указывает, что дешевые кредиты не обеспечат производителей дополнительными ресурсами, а лишь увеличат их издержки и цены на продукцию.
Также в условиях дефицита рабочей силы и других ресурсов, финансирование по низким ставкам усилит конкуренцию за эти ресурсы. В результате это не приведет к увеличению производства, а спровоцирует рост издержек и цен на конечную продукцию, что может негативно сказаться на экономике страны.
В то время, как повышение ключевой ставки не уменьшит производственные возможности экономики, а лишь затормозит избыточно растущий спрос. К необходимости повышения ставки также может привести увеличение объемов льготного кредитования в условиях перегрева экономики, а это, в свою очередь, приведет к более высокой стоимости кредита для несубсидируемых заемщиков, которое должно быть строго ограничено.
По итогам недавнего заседания Банк России сохранил ключевую ставку на прежнем уровне в 21%, несмотря на ожидания повышения до 23%. В регуляторе отметили, что это поможет снизить инфляцию до целевого уровня в 4%, передает «Ридус». Учитывая проводимую денежно-кредитную политику, специалисты ЦБ прогнозируют снижение годовой инфляции до четырех процентов к 2026 году, передает VSE42.Ru.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.