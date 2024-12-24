В ЦБ заявили об опасности снижения ключевой ставки

Банк России: снижение ключевой ставки опасно из-за дефицита рабочей силы
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Повышение ключевой ставки позволяет замедлить инфляцию, заявили в ЦБ РФ
Повышение ключевой ставки позволяет замедлить инфляцию, заявили в ЦБ РФ Фото:

Центробанк России выразил опасения по поводу возможного снижения ключевой ставки в текущих экономических условиях и дефиците рабочей силы на рынке. Такой шаг может привести к дополнительному разгону инфляции, говорится в письме регулятора в ответ на запрос депутата Госдумы Дениса Парфенова от КПРФ.

«Снизить ключевую ставку для дополнительного стимулирования спроса сейчас, когда спрос уже превышает возможности предложения, опасно», — сказано в письме ЦБ РФ. Его приводит РИА Новости. Банк указывает, что дешевые кредиты не обеспечат производителей дополнительными ресурсами, а лишь увеличат их издержки и цены на продукцию.

Также в условиях дефицита рабочей силы и других ресурсов, финансирование по низким ставкам усилит конкуренцию за эти ресурсы. В результате это не приведет к увеличению производства, а спровоцирует рост издержек и цен на конечную продукцию, что может негативно сказаться на экономике страны.

В то время, как повышение ключевой ставки не уменьшит производственные возможности экономики, а лишь затормозит избыточно растущий спрос. К необходимости повышения ставки также может привести увеличение объемов льготного кредитования в условиях перегрева экономики, а это, в свою очередь, приведет к более высокой стоимости кредита для несубсидируемых заемщиков, которое должно быть строго ограничено.

По итогам недавнего заседания Банк России сохранил ключевую ставку на прежнем уровне в 21%, несмотря на ожидания повышения до 23%. В регуляторе отметили, что это поможет снизить инфляцию до целевого уровня в 4%, передает «Ридус». Учитывая проводимую денежно-кредитную политику, специалисты ЦБ прогнозируют снижение годовой инфляции до четырех процентов к 2026 году, передает VSE42.Ru.

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Центробанк России выразил опасения по поводу возможного снижения ключевой ставки в текущих экономических условиях и дефиците рабочей силы на рынке. Такой шаг может привести к дополнительному разгону инфляции, говорится в письме регулятора в ответ на запрос депутата Госдумы Дениса Парфенова от КПРФ. «Снизить ключевую ставку для дополнительного стимулирования спроса сейчас, когда спрос уже превышает возможности предложения, опасно», — сказано в письме ЦБ РФ. Его приводит РИА Новости. Банк указывает, что дешевые кредиты не обеспечат производителей дополнительными ресурсами, а лишь увеличат их издержки и цены на продукцию. Также в условиях дефицита рабочей силы и других ресурсов, финансирование по низким ставкам усилит конкуренцию за эти ресурсы. В результате это не приведет к увеличению производства, а спровоцирует рост издержек и цен на конечную продукцию, что может негативно сказаться на экономике страны. В то время, как повышение ключевой ставки не уменьшит производственные возможности экономики, а лишь затормозит избыточно растущий спрос. К необходимости повышения ставки также может привести увеличение объемов льготного кредитования в условиях перегрева экономики, а это, в свою очередь, приведет к более высокой стоимости кредита для несубсидируемых заемщиков, которое должно быть строго ограничено. По итогам недавнего заседания Банк России сохранил ключевую ставку на прежнем уровне в 21%, несмотря на ожидания повышения до 23%. В регуляторе отметили, что это поможет снизить инфляцию до целевого уровня в 4%, передает «Ридус». Учитывая проводимую денежно-кредитную политику, специалисты ЦБ прогнозируют снижение годовой инфляции до четырех процентов к 2026 году, передает VSE42.Ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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