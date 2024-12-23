23 декабря 2024

В Свердловской области детей захватил тренд на популярные таба-лапки. Скрин

В Екатеринбурге мастер-класс по таба-лапкам стоит десять тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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На мастер-классах дети научатся создавать собственные слаймы
На мастер-классах дети научатся создавать собственные слаймы Фото:

В Свердловской области набирают популярность антистресс-игрушки, которые называются таба-лапки. Только в ноябре количество запросов на эту тему превысило десять тысяч, а мастер-класс по созданию модных слаймов стоит несколько тысяч рублей и является самым популярным среди детей, рассказали корреспонденту URA.RU в агентстве праздников «Солнечный я».

«Среди детей мастер-класс по сквиши-лапкам сейчас самый популярный», — поделились в агентстве. В Екатеринбурге урок по изготовлению такого антистресса стоит десять тысяч рублей, если количество участников менее десяти человек. В других агентствах мастер-классы, где детям показывают, как делать слаймы, стоят от 4900 до 7000 рублей. 

Так, игрушку-сквиш в форме кошачьей лапки в Екатеринбурге можно найти за 1150 рублей на некоторых маркетплейсах. В среднем же цены варьируются от 72 до 550 рублей — все зависит от размера и дополнительных украшений, которыми дополняют лапки. А вот наборы со всем необходимым для создания сквишей стоят дороже — от 3500 рублей.

Некоторые продавцы предлагают купить таба-лапки оптом
Некоторые продавцы предлагают купить таба-лапки оптом
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В Свердловской области набирают популярность антистресс-игрушки, которые называются таба-лапки. Только в ноябре количество запросов на эту тему превысило десять тысяч, а мастер-класс по созданию модных слаймов стоит несколько тысяч рублей и является самым популярным среди детей, рассказали корреспонденту URA.RU в агентстве праздников «Солнечный я». «Среди детей мастер-класс по сквиши-лапкам сейчас самый популярный», — поделились в агентстве. В Екатеринбурге урок по изготовлению такого антистресса стоит десять тысяч рублей, если количество участников менее десяти человек. В других агентствах мастер-классы, где детям показывают, как делать слаймы, стоят от 4900 до 7000 рублей.  Так, игрушку-сквиш в форме кошачьей лапки в Екатеринбурге можно найти за 1150 рублей на некоторых маркетплейсах. В среднем же цены варьируются от 72 до 550 рублей — все зависит от размера и дополнительных украшений, которыми дополняют лапки. А вот наборы со всем необходимым для создания сквишей стоят дороже — от 3500 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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