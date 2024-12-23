В Свердловской области набирают популярность антистресс-игрушки, которые называются таба-лапки. Только в ноябре количество запросов на эту тему превысило десять тысяч, а мастер-класс по созданию модных слаймов стоит несколько тысяч рублей и является самым популярным среди детей, рассказали корреспонденту URA.RU в агентстве праздников «Солнечный я».
«Среди детей мастер-класс по сквиши-лапкам сейчас самый популярный», — поделились в агентстве. В Екатеринбурге урок по изготовлению такого антистресса стоит десять тысяч рублей, если количество участников менее десяти человек. В других агентствах мастер-классы, где детям показывают, как делать слаймы, стоят от 4900 до 7000 рублей.
Так, игрушку-сквиш в форме кошачьей лапки в Екатеринбурге можно найти за 1150 рублей на некоторых маркетплейсах. В среднем же цены варьируются от 72 до 550 рублей — все зависит от размера и дополнительных украшений, которыми дополняют лапки. А вот наборы со всем необходимым для создания сквишей стоят дороже — от 3500 рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!