Лидия Федосеева-Шукшина назвала причину смерти Фрейи Зильбер

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина прокомментировала внезапную смерть матери своего правнука Фрейи Зильбер. Близкая подруга и неизменный адвокат звезды советского кино Юлия Вербицкая-Линник сообщила корреспонденту URA.RU, что легендарная актриса тяжело переживает случившееся.
Внезапная смерть Фрейи Зильбер потрясла представителей актерского мира. Тело 26-летней женщины нашли в Санкт-Петербурге. Рядом обнаружили трупы 32-летнего мужчины и еще одной девушки. По предварительным данным, причиной смерти стала передозировка наркотиками.
«Лидия Николаевна очень сострадает семье Фрейи и благодарна ей за чудесного правнука, — говорит Вербицкая-Линник. — Она очень жалеет, что не была с ней знакома и не смогла наставить ее на путь истинный, не вразумила ее стать частью их большой семьи. Марию (Шукшину — дочь Лидии Федоссевой-Шукшиной — прим. ред.) Лидия Николаевна ни в чем не винит и готова с Ольгой Васильевной (Ольга Шукшина — дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной — прим. ред.) оказать любую помощь в воспитании правнука, включая материальную. Если такая, конечно, требуется».
«Когда мы разговаривали с Лидией Николаевной по поводу внезапной смерти Фрейи, она сказала: „Причина этой страшной трагедии в одном: нелюбовь“», — подытожила адвокат.
О том, что у внука Федосеевой-Шукшиной Макара Касаткина случился роман с Зильбер, стало известно в 2017 году. Тогда девушка появилась в программе Андрея Малахова и сообщила, что находится в положении. Отцом будущего ребенка она называла именно Макара. Звездный наследник отцовство признавать не торопился. Однако после теста ДНК стало ясно: сомнений в словах Фрейи быть не может.
Первое время мальчик, которого назвали Марком, жил вместе с Зильбер. Но в 2020 году Фрейя сама обратилась к Марии Шукшиной с просьбой забрать сына на воспитание. Оказалось, девушка пристрастилась к наркотикам и даже была вынуждена пройти курс лечения в специализированной клинике. К сожалению, особого результата он не дал. Спустя время Фрейя вновь взялась за былое.
Перед смертью Фрейя старалась не говорить о своих звездных родственниках. По нашей информации, девушке не раз предлагали принять участие в ток-шоу на федеральных каналах и рассказать о своей сегодняшней жизни. Но Зильбер категорически отказывалась, уверяя, что ушла из публичного пространства и возвращаться не собирается.
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