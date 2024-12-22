В Петербурге нашли мертвой экс-невестку актрисы Марии Шукшиной: кто такая Фрейя Зильбер

В Петербурге нашли тело 26-летней Фрейи Зильбер, матери внебрачного внука актрисы Марии Шукшиной. Предположительно, рядом с умершей лежали шприцы и трубка для курительных смесей. Подробности о личности Зильбер, ее отношениях с семьей Шукшиных и трагической смерти — в материале URA.RU.
Фрейя Зильбер найдена мертвой в Петербурге
Фрейя Зильбер, 26-летняя мать маленького Марка, была найдена мертвой в своей квартире в Санкт-Петербурге. Рядом с ее телом обнаружены приспособления для употребления наркотиков.
Также в квартире найден труп 32-летнего мужчины и еще одна девушка в тяжелом состоянии с признаками отравления. Сейчас причины гибели людей выясняются.
«Экс-невестка Шукшиной и мама её внука Фрейя Зильбер скончалась в Питере. Тело обнаружили в квартире на Народной. А рядом лежали шприцы и трубка для курительных смесей», — передавал telegram-канал Mash на Мойке.
Кто такая Фрейя Зильбер
Фрейя Зильбер (имя по рождению — Анастасия) родилась в Барнауле в 1998 году. В возрасте 14 лет она стала матерью девочки Евы. Фрейя стала широко известна после своего романа с Макаром Касаткиным, сыном известной актрисы Марии Шукшиной.
Общественность узнала о Зильбер после ее участия в программе телеведущего Андрея Малахова, где она заявляла о проблемах с признанием отцовства ее ребенка со стороны сына Шукшиной. После рождения малыша ей удалось доказать родство, и ребенок был принят в семью.
Отношения Зильбер и Касаткина были полны скандалов и публичных разбирательств, в том числе на популярных телешоу. Фрейя неоднократно признавалась в наркозависимости и проходила лечение, пишет KP.RU.
Отношения с семьей Шукшиных
Отношения Фрейи с семьей своего ребенка были сложными и напряженными. В феврале 2020 года Фрейя приняла решение отдать своего сына Марка на воспитание его бабушке, Марии Шукшиной. Это решение было неожиданным для всех и вызвало много обсуждений.
Анна Трегубенко, дочь Марии Шукшиной, описывала Фрейю как нестабильного человека из-за ее зависимости, подчеркивая опасность для психики и здоровья маленького Марка. «Фрейя вообще очень нестабильна. Ввиду того, что она наркозависимый человек. У нее в какой-то момент произошло внезапное просветление. Сказала, что надо везти сына на воспитание к отцу. Она из Питера в один день привезла ребенка. Сказала, что это ненадолго... Никто не ожидал, что все так быстро произойдет», — говорила Трегубенко.
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