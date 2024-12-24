Военный суд заочно приговорил Лазареву* к 6,5 года колонии

Суд заочно приговорил телеведущую Татьяну Лазареву (признана в РФ иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов) к 6,5 года лишения свободы. Она была признана виновной в оправдании терроризма.
«Признать Лазареву виновной. Назначить ей наказание в виде 6,5 года лишения свободы», — заявили на заседании второго западного окружного военного суда. Об этом сообщает РИА Новости. Лазареву признали виновной в публичных призывах к террористической деятельности, объявленных в интервью на видеохостинге YouTube в августе 2023 года.
Лазарева обвиняется по статье 205.2 Уголовного кодекса РФ. В настоящее время она находится в международном розыске. Татьяна Лазарева ранее сообщила о своей мечте вернуться в Россию. Однако она осознает, что это может не осуществиться, передает «Царьград».
*Татьяна Лазарева признана в РФ иностранным агентом, внесена в перечень террористов и экстремистов
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