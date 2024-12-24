Военный суд заочно приговорил Лазареву* к 6,5 года колонии

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Лазарева* обвиняется в оправдании терроризма
Лазарева* обвиняется в оправдании терроризма Фото:

Суд заочно приговорил телеведущую Татьяну Лазареву (признана в РФ иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов) к 6,5 года лишения свободы. Она была признана виновной в оправдании терроризма.

«Признать Лазареву виновной. Назначить ей наказание в виде 6,5 года лишения свободы», — заявили на заседании второго западного окружного военного суда. Об этом сообщает РИА Новости. Лазареву признали виновной в публичных призывах к террористической деятельности, объявленных в интервью на видеохостинге YouTube в августе 2023 года.

Лазарева обвиняется по статье 205.2 Уголовного кодекса РФ. В настоящее время она находится в международном розыске. Татьяна Лазарева ранее сообщила о своей мечте вернуться в Россию. Однако она осознает, что это может не осуществиться, передает «Царьград».

*Татьяна Лазарева признана в РФ иностранным агентом, внесена в перечень террористов и экстремистов

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Суд заочно приговорил телеведущую Татьяну Лазареву (признана в РФ иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов) к 6,5 года лишения свободы. Она была признана виновной в оправдании терроризма. «Признать Лазареву виновной. Назначить ей наказание в виде 6,5 года лишения свободы», — заявили на заседании второго западного окружного военного суда. Об этом сообщает РИА Новости. Лазареву признали виновной в публичных призывах к террористической деятельности, объявленных в интервью на видеохостинге YouTube в августе 2023 года. Лазарева обвиняется по статье 205.2 Уголовного кодекса РФ. В настоящее время она находится в международном розыске. Татьяна Лазарева ранее сообщила о своей мечте вернуться в Россию. Однако она осознает, что это может не осуществиться, передает «Царьград». *Татьяна Лазарева признана в РФ иностранным агентом, внесена в перечень террористов и экстремистов
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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