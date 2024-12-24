О чем будет новый фильм Нолана: оскароносный режиссер экранизирует «Одиссею»

Новый 2025 год уже совсем близко, а значит, самое время озаботиться выбором подарков для самых близких людей. Если вы до сих пор теряетесь в догадках, что же подарить другу или подруге, то данная статья именно для вас. URA.RU подготовил подборку беспроигрышных вариантов, которые точно порадуют ваших друзей и подруг — подробнее в материале.
ТОП-10 лучших подарков для друг
Умные часы или фитнес-браслет
Если ваш друг ведет активный образ жизни и следит за своим здоровьем, то умные часы или фитнес-браслет станут для него отличным подарком. Эти гаджеты помогут отслеживать физическую активность, пульс, качество сна и даже напомнят о важных делах и встречах.
Беспроводные наушники
Качественные беспроводные наушники — это отличный выбор для любого меломана. Если ваш друг любит слушать музыку по дороге на работу или во время занятий спортом, то такой подарок точно придется ему по душе. Выбирайте модели с хорошим звуком, удобной посадкой и долгим временем автономной работы.
Портативная колонка
Если ваш друг часто устраивает вечеринки или любит отдыхать на природе, то портативная колонка станет для него незаменимым спутником. Компактная и мощная, она позволит наслаждаться любимой музыкой в любом месте и в любое время.
Набор для барбекю или пикника.
Для любителей активного отдыха на природе отличным подарком станет набор для барбекю или пикника. Выбирайте компактные и удобные в транспортировке наборы, которые включают все необходимое: от шампуров и решетки до складной мебели и посуды.
Ежедневник или органайзер.
Если ваш друг — деловой человек, который ценит порядок и пунктуальность, то стильный ежедневник или органайзер станет для него отличным помощником в планировании дел и встреч. Выбирайте модели с удобной разметкой, приятной на ощупь бумагой и прочной обложкой.
Подарочный сертификат на экстремальное развлечение.
Если ваш друг любит острые ощущения и новые впечатления, то подарите ему сертификат на экстремальное развлечение: полет в аэротрубе, прыжок с парашютом, дайвинг или картинг. Такой подарок запомнится надолго и подарит массу адреналина и позитивных эмоций.
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