Ространснадзор: затонувшие танкеры нарушили правила захода в Черное море

В результате проверки, проведенной Ространснадзором, было установлено, что затонувшие танкеры нарушили сезонные ограничения на навигацию в Керченском проливе. Эта информация была озвучена Минтрансом РФ.
«Ространснадзор выявил, что оба нефтетанкера находились в Керченском проливе в нарушение сезонных ограничений на плавание в акватории», — говорится в сообщении Минтранса. Там добавили, что суда, принадлежащие ЗАО «Волгатранснефть», не имели лицензии на перевозку опасных грузов.
С момента аварии специальная служба проверила более 170 квадратных километров акватории, очистив 24,3 тысячи квадратных метров от мазута с использованием бонов и сорбентов. Также были собраны 14,5 тонны нефтесодержащих отходов с пляжей. В зоне проведения работ задействованы 19 судов, заключили в Минтрансе.
15 декабря в Керченском проливе произошло крушение двух танкеров, в результате чего нефтепродукты загрязнили побережье на 35 километров от поселка Веселовки до станицы Благовещенской в Краснодарском крае. Продолжаются работы по очистке и помощи пострадавшей фауне.
Погибли десятки дельфинов и тысяч птиц, а масштабы загрязнения угрожают экологии Черного моря. Тысячи людей активно участвуют в спасательных работах, передает «Царьград».
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