Минские соглашения «с треском провалились», и новоизбранный президент США Дональд Трамп не допустит повторения подобной ситуации. Об этом заявил будущий спецпосланник американского лидера по Украине Кит Келлог в эфире Fox Business.
«Президент понимает важность отношений со своими союзниками, а также с [президентом России] Владимиром Путиным. Он — тот, кто может довести это до конца», — сказал он. Кит Келлог подчеркнул, что Трамп стремится к достижению справедливого и долгосрочного мира между Россией и Украиной.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Москве необходимо было заранее осознать, что другие государства не стремятся к выполнению Минских договоренностей, напоминает RT. По его словам, РФ водили «за нос». Против подписания условного «Минска-3» выступает и Киев. Там рассматривают это как заморозку конфликта и проведении новой границы по линии разграничения, передает «Царьград».
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