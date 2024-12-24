В России запустили в пилотном режиме первый «военный маркетплейс»

Первый российский «военный маркетплейс» начал работать в тестовом режиме. Он необходим для закупки комплектующих для сборки беспилотников. Об этом рассказал в письме URA.RU руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин.
«Мы сделали „военный маркетплейс“, в котором просто авторизоваться военному: нужно пройти двухфакторную аутентификацию и положить в корзину необходимые комплектующие. Винты, рама, движки, система связи и так далее, есть все необходимое, чтобы собрать дрон», — пишет Сидякин
Уточняется, что информация о военном будет обезличена, посторонние люди в этот ресурс не смогут попасть. Кроме того, финансовая структура Минобороны РФ встроена в новый маркетплейс, отметил Сидякин.
Ранее специалисты АНО «Центр развития и внедрения инновационных решений» разработали FPV-дрон, который предназначен для анализа обстановки во время штурмов зданий, а также разведки. Он получил название «Аква-4», передает RT.
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