24 декабря 2024

В России запустили в пилотном режиме первый «военный маркетплейс»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Детали для дронов смогут безопасно закупать военные
Детали для дронов смогут безопасно закупать военные Фото:

Первый российский «военный маркетплейс» начал работать в тестовом режиме. Он необходим для закупки комплектующих для сборки беспилотников. Об этом рассказал в письме URA.RU руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин.

«Мы сделали „военный маркетплейс“, в котором просто авторизоваться военному: нужно пройти двухфакторную аутентификацию и положить в корзину необходимые комплектующие. Винты, рама, движки, система связи и так далее, есть все необходимое, чтобы собрать дрон», — пишет Сидякин

Уточняется, что информация о военном будет обезличена, посторонние люди в этот ресурс не смогут попасть. Кроме того, финансовая структура Минобороны РФ встроена в новый маркетплейс, отметил Сидякин.

Ранее специалисты АНО «Центр развития и внедрения инновационных решений» разработали FPV-дрон, который предназначен для анализа обстановки во время штурмов зданий, а также разведки. Он получил название «Аква-4», передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Первый российский «военный маркетплейс» начал работать в тестовом режиме. Он необходим для закупки комплектующих для сборки беспилотников. Об этом рассказал в письме URA.RU руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин. «Мы сделали „военный маркетплейс“, в котором просто авторизоваться военному: нужно пройти двухфакторную аутентификацию и положить в корзину необходимые комплектующие. Винты, рама, движки, система связи и так далее, есть все необходимое, чтобы собрать дрон», — пишет Сидякин Уточняется, что информация о военном будет обезличена, посторонние люди в этот ресурс не смогут попасть. Кроме того, финансовая структура Минобороны РФ встроена в новый маркетплейс, отметил Сидякин. Ранее специалисты АНО «Центр развития и внедрения инновационных решений» разработали FPV-дрон, который предназначен для анализа обстановки во время штурмов зданий, а также разведки. Он получил название «Аква-4», передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...