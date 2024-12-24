В России не будет резкого повышения цен на некоторые виды картошки

Ритейлеры и производители договорились о фиксации цен на немытый картофель

25 декабря 2024 в 02:54 Размер текста - 17 +

Цены на картофель в РФ удержат в рамках договоренностей с ритейлерами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ритейлеры и производители договорились о фиксации цен на немытый картофель, который упакован в сетки по 25 кг и с диаметром от 50 до 80 мм. Об этом сообщил исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. «Решение о фиксации цен было принято буквально на днях. Сейчас его подтвердила X5 Group (сети „Пятерочка“, „Перекресток“, „Чижик“) и три крупных производителя картофеля, которые либо прорабатывают действующие контракты по закупке корнеплода, либо заключают новые. Аналогичные переговоры идут и с другими федеральными сетями и производителями», — цитируют Красильникова «Известия». Также Красильников подчеркнул, что данное соглашение направлено на стабилизацию цен и увеличение доступности картофеля для потребителей. При этом детали договоренностей по фиксации цен он не раскрыл. Ранее URA.RU сообщало, что рост цен на картофель обусловлен высоким урожаем 2023 года. В 2024 году прогнозировалось снижение урожая до семи миллионов тонн. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ритейлеры и производители договорились о фиксации цен на немытый картофель, который упакован в сетки по 25 кг и с диаметром от 50 до 80 мм. Об этом сообщил исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. «Решение о фиксации цен было принято буквально на днях. Сейчас его подтвердила X5 Group (сети „Пятерочка“, „Перекресток“, „Чижик“) и три крупных производителя картофеля, которые либо прорабатывают действующие контракты по закупке корнеплода, либо заключают новые. Аналогичные переговоры идут и с другими федеральными сетями и производителями», — цитируют Красильникова «Известия». Также Красильников подчеркнул, что данное соглашение направлено на стабилизацию цен и увеличение доступности картофеля для потребителей. При этом детали договоренностей по фиксации цен он не раскрыл. Ранее URA.RU сообщало, что рост цен на картофель обусловлен высоким урожаем 2023 года. В 2024 году прогнозировалось снижение урожая до семи миллионов тонн.