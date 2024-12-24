24 декабря 2024

В России не будет резкого повышения цен на некоторые виды картошки

Ритейлеры и производители договорились о фиксации цен на немытый картофель
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Роспотребнадзор проверяет детский сад и магазин на соблюдение противоковидных мер. Челябинск, овощи, картофель, фрукты, супермаркет, пятерочка, картошка, магазин, продукты питания
Цены на картофель в РФ удержат в рамках договоренностей с ритейлерами Фото:

Ритейлеры и производители договорились о фиксации цен на немытый картофель, который упакован в сетки по 25 кг и с диаметром от 50 до 80 мм. Об этом сообщил исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников.

«Решение о фиксации цен было принято буквально на днях. Сейчас его подтвердила X5 Group (сети „Пятерочка“, „Перекресток“, „Чижик“) и три крупных производителя картофеля, которые либо прорабатывают действующие контракты по закупке корнеплода, либо заключают новые. Аналогичные переговоры идут и с другими федеральными сетями и производителями», — цитируют Красильникова «Известия».

Также Красильников подчеркнул, что данное соглашение направлено на стабилизацию цен и увеличение доступности картофеля для потребителей. При этом детали договоренностей по фиксации цен он не раскрыл.

Ранее URA.RU сообщало, что рост цен на картофель обусловлен высоким урожаем 2023 года. В 2024 году прогнозировалось снижение урожая до семи миллионов тонн.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ритейлеры и производители договорились о фиксации цен на немытый картофель, который упакован в сетки по 25 кг и с диаметром от 50 до 80 мм. Об этом сообщил исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. «Решение о фиксации цен было принято буквально на днях. Сейчас его подтвердила X5 Group (сети „Пятерочка“, „Перекресток“, „Чижик“) и три крупных производителя картофеля, которые либо прорабатывают действующие контракты по закупке корнеплода, либо заключают новые. Аналогичные переговоры идут и с другими федеральными сетями и производителями», — цитируют Красильникова «Известия». Также Красильников подчеркнул, что данное соглашение направлено на стабилизацию цен и увеличение доступности картофеля для потребителей. При этом детали договоренностей по фиксации цен он не раскрыл. Ранее URA.RU сообщало, что рост цен на картофель обусловлен высоким урожаем 2023 года. В 2024 году прогнозировалось снижение урожая до семи миллионов тонн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...