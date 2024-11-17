Раскрыта правда, почему цены на картошку взлетели вверх

Экономист Хаджимурад Белхароев объяснил рост цен на картофель в 2024 году, который подорожал на 54%. Основной причиной этого является большой урожай картофеля в 2023 году. Этот уровень удовлетворил спрос, что не дало цене вырасти. Однако в 2024 году прогнозируется снижение урожая до семи миллионов тонн. Это и сказывается, по словам Белхароева, на увеличении цен.
«В 2023 году российские аграрии получили рекордный урожай картофеля — 8,2 миллиона тонн, а внутренняя потребность была на уровне порядка восьми миллионов тонн. Поэтому стоимость картофеля в прошедшем сезоне не росла. В этом году урожай картофеля ожидается в пределах семи миллионов тонн, соответственно, цены на него растут», — передает слова Белхароева агентство «Прайм».
Он добавил, что картофель является продуктом внутреннего потребления без экспортной привлекательности, поэтому при высоком урожае уменьшаются площади посевов. Увеличение себестоимости из-за инфляции также влияет на цену. Частные производители не спешат поставлять картофель в крупные города из-за отсутствия рынков, поэтому основными потребителями остаются жители сел, заключил Белхароев.
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