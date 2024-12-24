Вице-премьер Чернышенко анонсировал премии учителям за успехи своих учеников

Российские учителя будут получать дополнительные денежные выплаты за успехи своих учеников. О премиях для педагогов рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
«Прорабатывается вопрос, когда учителя будут вознаграждены дополнительно за то, что их воспитанники показывают выдающиеся результаты», — сказал вице-премьер. Слова Чернышенко передает РИА Новости.
По его словам, для создания справедливой системы вознаграждения уже ведутся работы с Федеральной налоговой службой. Зампред правительства отметил, что идея о премировании школьных учителей будет закреплена на законодательном уровне. Инициативу включат в Стратегию развития российского образования до 2036 года. Текст Стратегии представят в администрацию президента в марте 2025 года.
Ранее в рамках образовательных нововведений президент России Владимир Путин предложил вернуть оценки за поведение в школах. По его словам, они должны быть равноценны с отметками по другим предметам. Об этом писала газета «Аргументы недели».
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