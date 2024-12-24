24 декабря 2024

Вице-премьер Чернышенко анонсировал премии учителям за успехи своих учеников

Вице-премьер Чернышенко: учителя будут получать награду за успехи воспитанников
© Служба новостей «URA.RU»
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В России разрабатывается система дополнительных выплат учителям за успехи учеников
В России разрабатывается система дополнительных выплат учителям за успехи учеников Фото:

Российские учителя будут получать дополнительные денежные выплаты за успехи своих учеников. О премиях для педагогов рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Прорабатывается вопрос, когда учителя будут вознаграждены дополнительно за то, что их воспитанники показывают выдающиеся результаты», — сказал вице-премьер. Слова Чернышенко передает РИА Новости.

По его словам, для создания справедливой системы вознаграждения уже ведутся работы  с Федеральной налоговой службой. Зампред правительства отметил, что идея о премировании школьных учителей будет закреплена на законодательном уровне. Инициативу включат в Стратегию развития российского образования до 2036 года. Текст Стратегии представят в администрацию президента в марте 2025 года.

Ранее в рамках образовательных нововведений президент России Владимир Путин предложил вернуть оценки за поведение в школах. По его словам, они должны быть равноценны с отметками по другим предметам. Об этом писала газета «Аргументы недели».

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Российские учителя будут получать дополнительные денежные выплаты за успехи своих учеников. О премиях для педагогов рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. «Прорабатывается вопрос, когда учителя будут вознаграждены дополнительно за то, что их воспитанники показывают выдающиеся результаты», — сказал вице-премьер. Слова Чернышенко передает РИА Новости. По его словам, для создания справедливой системы вознаграждения уже ведутся работы  с Федеральной налоговой службой. Зампред правительства отметил, что идея о премировании школьных учителей будет закреплена на законодательном уровне. Инициативу включат в Стратегию развития российского образования до 2036 года. Текст Стратегии представят в администрацию президента в марте 2025 года. Ранее в рамках образовательных нововведений президент России Владимир Путин предложил вернуть оценки за поведение в школах. По его словам, они должны быть равноценны с отметками по другим предметам. Об этом писала газета «Аргументы недели».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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