В Кургане открыли физкультурно-оздоровительный комплекс «Победа» в Заозерном районе. Строительством объекта занимался завод «Курганстальмост». Об этом сообщается на сайте администрации города. В двухэтажном комплексе будут залы для игровых видов и единоборств и тренажерный зал.
«В Кургане открылся новый спортивный комплекс „Победа“ в Заозерном районе. Подрядной организацией по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса выступал ЗАО „Курганстальмост“», — сообщается на сайте мэрии.
Ранее был открыт ФОК в Восточном районе. На торжественном мероприятии был губернатор Вадим Шумков, врип главы города Антон Науменко и гендиректор ЗАО «Курганстальмост» Дмитрий Парышев. На строительство обоих спорткомплексов было потрачено 354 миллиона рублей.
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