24 декабря 2024

Самый прибыльный завод завершил стройку второго спорткомплекса в Кургане. Видео

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В Заозерном районе Кургана открыли новый ФОК
В Заозерном районе Кургана открыли новый ФОК Фото:

В Кургане открыли физкультурно-оздоровительный комплекс «Победа» в Заозерном районе. Строительством объекта занимался завод «Курганстальмост». Об этом сообщается на сайте администрации города. В двухэтажном комплексе будут залы для игровых видов и единоборств и тренажерный зал. 

«В Кургане открылся новый спортивный комплекс „Победа“ в Заозерном районе. Подрядной организацией по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса выступал ЗАО „Курганстальмост“», — сообщается на сайте мэрии.

Ранее был открыт ФОК в Восточном районе. На торжественном мероприятии был губернатор Вадим Шумков, врип главы города Антон Науменко и гендиректор ЗАО «Курганстальмост» Дмитрий Парышев. На строительство обоих спорткомплексов было потрачено 354 миллиона рублей. 

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В Кургане открыли физкультурно-оздоровительный комплекс «Победа» в Заозерном районе. Строительством объекта занимался завод «Курганстальмост». Об этом сообщается на сайте администрации города. В двухэтажном комплексе будут залы для игровых видов и единоборств и тренажерный зал.  «В Кургане открылся новый спортивный комплекс „Победа“ в Заозерном районе. Подрядной организацией по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса выступал ЗАО „Курганстальмост“», — сообщается на сайте мэрии. Ранее был открыт ФОК в Восточном районе. На торжественном мероприятии был губернатор Вадим Шумков, врип главы города Антон Науменко и гендиректор ЗАО «Курганстальмост» Дмитрий Парышев. На строительство обоих спорткомплексов было потрачено 354 миллиона рублей. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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