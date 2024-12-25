Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана разместило на своем сайте фото и видео с места аварии пассажирского лайнера. Кадры показывают горящие фрагменты самолета и внутреннее убранство кабины.
«Работа спасателей МЧС РК», — говорится в telegram-канале ведомства. На видеоматериалах зафиксированы фрагменты разрушенного самолета, вещи, разбросанные по месту катастрофы, и опрокинутые кресла.
Авиакомпания Azerbaijan Airlines выполняла рейс из Баку (Азербайджан) в Грозный (Россия), когда утром 25 декабря произошла катастрофа близ Актау, Казахстан. Капитан принял решение направиться на запасной аэродром в Казахстане, однако из-за выхода из строя систем управления и потери управления высотой было принято решение о посадке вручную. На борту находились 69 человек, включая пять членов экипажа. По последней информации, 32 человека выжили. Десять граждан России получают медицинскую помощь в больницах Актау, как сообщает посольство Российской Федерации.
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