МЧС Казахстана опубликовало кадры с места крушения пассажирского самолета. Фото, видео

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На видео МЧС с места крушения в Казахстане видны пылающие обломки самолета
На видео МЧС с места крушения в Казахстане видны пылающие обломки самолета Фото:
новость из сюжета
В Казахстане упал самолет, летевший из Баку в Грозный

Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана разместило на своем сайте фото и видео с места аварии пассажирского лайнера. Кадры показывают горящие фрагменты самолета и внутреннее убранство кабины.

«Работа спасателей МЧС РК», — говорится в telegram-канале ведомства. На видеоматериалах зафиксированы фрагменты разрушенного самолета, вещи, разбросанные по месту катастрофы, и опрокинутые кресла.

Фото МЧС с места крушения самолета
Фото МЧС с места крушения самолета
Фото:

Авиакомпания Azerbaijan Airlines выполняла рейс из Баку (Азербайджан) в Грозный (Россия), когда утром 25 декабря произошла катастрофа близ Актау, Казахстан. Капитан принял решение направиться на запасной аэродром в Казахстане, однако из-за выхода из строя систем управления и потери управления высотой было принято решение о посадке вручную. На борту находились 69 человек, включая пять членов экипажа. По последней информации, 32 человека выжили. Десять граждан России получают медицинскую помощь в больницах Актау, как сообщает посольство Российской Федерации.

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Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана разместило на своем сайте фото и видео с места аварии пассажирского лайнера. Кадры показывают горящие фрагменты самолета и внутреннее убранство кабины. «Работа спасателей МЧС РК», — говорится в telegram-канале ведомства. На видеоматериалах зафиксированы фрагменты разрушенного самолета, вещи, разбросанные по месту катастрофы, и опрокинутые кресла. Авиакомпания Azerbaijan Airlines выполняла рейс из Баку (Азербайджан) в Грозный (Россия), когда утром 25 декабря произошла катастрофа близ Актау, Казахстан . Капитан принял решение направиться на запасной аэродром в Казахстане, однако из-за выхода из строя систем управления и потери управления высотой было принято решение о посадке вручную. На борту находились 69 человек, включая пять членов экипажа. По последней информации, 32 человека выжили. Десять граждан России получают медицинскую помощь в больницах Актау, как сообщает посольство Российской Федерации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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