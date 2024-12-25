Захарова усомнилась, что Украина может создать ядерное оружие

Захарова: Киев не способен самостоятельно создать ядерное оружие
© Служба новостей «URA.RU»
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Киев не сможет создать ядерное оружие без помощи союзников
Киев не сможет создать ядерное оружие без помощи союзников Фото:

Киев не способен самостоятельно создать ядерное оружие без поддержки извне, у Украины нет необходимых технологий и компонентов для этого. Сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Самостоятельно киевский режим за несколько недель не может создать ядерное оружие. Это факт, точка. Единственная возможность, если говорить о создании ядерного оружия на Украине, это только в том случае, если террористический режим Зеленского получит важные для этой работы компоненты извне, от других государств», — заявила Захарова во время брифинга, трансляция проходила на телеканале «Россия 24». Представитель подчеркнула, что без международной поддержки Украина не сможет осуществить разработку ядерного оружия.

Ранее в Бундестаге возникли опасения относительно возможной разработки ядерного оружия на территории Украины. Парламентарий от партии «Альтернатива для Германии» Андреас Блек обратился к правительству с официальным запросом, чтобы узнать, располагает ли оно какой-либо информацией о предполагаемых намерениях Киева в этом направлении.

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Киев не способен самостоятельно создать ядерное оружие без поддержки извне, у Украины нет необходимых технологий и компонентов для этого. Сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Самостоятельно киевский режим за несколько недель не может создать ядерное оружие. Это факт, точка. Единственная возможность, если говорить о создании ядерного оружия на Украине, это только в том случае, если террористический режим Зеленского получит важные для этой работы компоненты извне, от других государств», — заявила Захарова во время брифинга, трансляция проходила на телеканале «Россия 24». Представитель подчеркнула, что без международной поддержки Украина не сможет осуществить разработку ядерного оружия. Ранее в Бундестаге возникли опасения относительно возможной разработки ядерного оружия на территории Украины. Парламентарий от партии «Альтернатива для Германии» Андреас Блек обратился к правительству с официальным запросом, чтобы узнать, располагает ли оно какой-либо информацией о предполагаемых намерениях Киева в этом направлении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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