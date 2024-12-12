В Бундестаге ужаснулись, что у Украины есть план по созданию ядерного оружия

В Бундестаге обсуждают возможность разработки ядерного оружия Украиной
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В немецком правительстве ничего не знают о планах Украины по созданию ядерного оружия
В немецком правительстве ничего не знают о планах Украины по созданию ядерного оружия Фото:

В Бундестаге выразили беспокойство по поводу вероятной разработки ядерного оружия на Украине. Член парламента от партии «Альтернатива для Германии» Андреас Блек направил официальный вопрос правительству, интересуясь, владеет ли оно информацией о возможных планах Киева.

«Знает ли федеральное правительство об упомянутых в сообщениях СМИ планах создания ядерного оружия на Украине?» — говорится в официальном обращении Блека. Содержание документа приводит «Лента.ру». В ответ на это правительство Германии заявило об отсутствии подобной информации. Там добавили, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) контролирует ядерную безопасность на Украине.

17 октября стало известно о разговоре между украинским лидером Владимиром Зеленским и избранным президентом США Дональдом Трампом. В ходе беседы Зеленский затронул вопросы, касающиеся обеспечения безопасности Украины, отметив, что получение ядерного оружия или вступление в НАТО могут рассматриваться как возможные меры для защиты страны.

Позже планы Украины по созданию ядерного оружия были опровергнуты. 14 ноября представитель МИД Украины Георгий Тихий подтвердил, что страна не разрабатывает и не намерена создавать ядерное оружие, передает RT.

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В Бундестаге выразили беспокойство по поводу вероятной разработки ядерного оружия на Украине. Член парламента от партии «Альтернатива для Германии» Андреас Блек направил официальный вопрос правительству, интересуясь, владеет ли оно информацией о возможных планах Киева. «Знает ли федеральное правительство об упомянутых в сообщениях СМИ планах создания ядерного оружия на Украине?» — говорится в официальном обращении Блека. Содержание документа приводит «Лента.ру». В ответ на это правительство Германии заявило об отсутствии подобной информации. Там добавили, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) контролирует ядерную безопасность на Украине. 17 октября стало известно о разговоре между украинским лидером Владимиром Зеленским и избранным президентом США Дональдом Трампом. В ходе беседы Зеленский затронул вопросы, касающиеся обеспечения безопасности Украины, отметив, что получение ядерного оружия или вступление в НАТО могут рассматриваться как возможные меры для защиты страны. Позже планы Украины по созданию ядерного оружия были опровергнуты. 14 ноября представитель МИД Украины Георгий Тихий подтвердил, что страна не разрабатывает и не намерена создавать ядерное оружие, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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