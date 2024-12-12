В Бундестаге ужаснулись, что у Украины есть план по созданию ядерного оружия

В Бундестаге выразили беспокойство по поводу вероятной разработки ядерного оружия на Украине. Член парламента от партии «Альтернатива для Германии» Андреас Блек направил официальный вопрос правительству, интересуясь, владеет ли оно информацией о возможных планах Киева.
«Знает ли федеральное правительство об упомянутых в сообщениях СМИ планах создания ядерного оружия на Украине?» — говорится в официальном обращении Блека. Содержание документа приводит «Лента.ру». В ответ на это правительство Германии заявило об отсутствии подобной информации. Там добавили, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) контролирует ядерную безопасность на Украине.
17 октября стало известно о разговоре между украинским лидером Владимиром Зеленским и избранным президентом США Дональдом Трампом. В ходе беседы Зеленский затронул вопросы, касающиеся обеспечения безопасности Украины, отметив, что получение ядерного оружия или вступление в НАТО могут рассматриваться как возможные меры для защиты страны.
Позже планы Украины по созданию ядерного оружия были опровергнуты. 14 ноября представитель МИД Украины Георгий Тихий подтвердил, что страна не разрабатывает и не намерена создавать ядерное оружие, передает RT.
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