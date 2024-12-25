Захарова: Запад может готовить военную авантюру в Беларуси в преддверии выборов

Запад может организовать авантюру и, в частности, военную авантюру с использованием ВСУ и украинских банд в Белоруссии в преддверии выборов президента. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, напомнив о западных усилиях раскачать общество республики во время прошлых выборов.
«Вместе с тем на фоне провала усилий раскачать белорусское общество изнутри нельзя исключать новых попыток Запада, в том числе через подконтрольные ему ВСУ и бандформирования на Банковой, реализовать в Белоруссии какую-нибудь авантюру, в том числе военную», — сообщила Мария Захарова во время пресс-конференции, трансляция которой велась на «России 24». Также она отметила, что Россия характеризует как провокацию тот факт, что США призвали своих граждан покинуть Белоруссию. По ее словам, таким образом Вашингтон нагнетает напряженность и завуалированно угрожает в преддверии электоральных процессов в неподконтрольных ему странах.
В Белоруссии 26 января 2025 года пройдут президентские выборы. 1 января начнется предвыборная агитация. В качестве кандидатов на пост главы государства выдвинулись:
- действующий президент Александр Лукашенко;
- первый секретарь ЦК Компартии Сергей Сыранков;
- председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк;
- председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич;
- индивидуальный предприниматель Анна Канопацкая.
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