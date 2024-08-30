Президент Белоруссии Александр Лукашенко 30 августа отмечает свой 70-летний юбилей, на своем посту при этом он находится уже 30 лет. В честь дня рождения лидер РФ Владимир Путин наградил Лукашенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного, отметив его мудрость. Также сосед белорусского лидера, Геннадий Николаенко, рассказал, что тот — простой человек, который готов помочь. URA.RU собрало самые заметные высказывания Лукашенко.
Биография президента Белоруссии
Александр Лукашенко родился 30 августа 1954 года в Копыси, Витебской области. Он воспитывался матерью в одиночку, проявлял активность в спорте и музыке. Окончил Александрийскую среднюю школу и дважды получил высшее образование: в 1975 году стал историком, окончив Могилевский педагогический институт, а в 1985 году — экономистом после учебы в Белорусской сельскохозяйственной академии.
С 1977 по 1990 год Лукашенко прошел путь от комсомольского работника до руководителя совхоза «Городец». В 1990-м был избран народным депутатом и боролся с коррупцией в составе комиссии Верховного Совета. В 1994 году Александр Лукашенко стал первым президентом Республики Белоруссия, победив на выборах с поддержкой 80,3% избирателей. Этот период в стране был посвящен выполнению предвыборных обещаний и стабилизации экономической ситуации в стране. В общей сложности Лукашенко неоднократно переизбирался на пост президента: в 2001, 2006, 2010, 2015 и 2020 годах. Его правление характеризуется устойчивой работой экономики, развитием цифровой инфраструктуры и атомной энергетики, а также социальной направленностью государственной политики.
О власти
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«А демократия — закончил работу, перешел проходную и, идя в магазин, думай, что рядом люди. Поэтому твоя демократия ограничена квадратным метром, где ты стоишь. Зацепил плечом человека, то тут твоя демократия кончилась, потому что здесь интересы другого человека. Домой пришел — ты свободен. Один дома, нет жены, детей — демократия полная, хоть на голову становись. Пришла жена домой — все, свобода ограничена, а еще и дети пришли и начали тормошить»;
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«Вы мне тут на болезнь не жалуйтесь! У нас в правительстве больных много»;
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«Поверьте мне как опытному президенту: президентами не становятся. Президентами рождаются»;
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«Белоруссия стояла на краю пропасти, а я помог ей сделать шаг вперед»;
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«Ради сохранения спокойствия в стране я готов пожертвовать собственным разумом!»;
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«Я сам о себе подумал: слава Богу, что есть президент, который может сохранить стабильность в обществе»;
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«Возле кормушки, имя которой власть, все хрюкают одинаково: и красные, и белые».
Об экономике
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«Только взялся за яйца, как сразу молоко пропало»;
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«Если у вас нет денег на ресторан, поговорите с девушкой в студенческом общежитии. Купите кефир и булочку»;
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«Почему пенсионер должен ездить бесплатно… все рядом, и аптека, и магазин… зря что ли строили»;
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«Я обещаю, что к Новому году у каждого белоруса на столе будут нормальные человеческие яйца».
О других
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«Видели вчера во Франции, как лучше. И я их не осуждаю. Они правильно поступают. Дуровы — не Дуровы… Виноват — иди отвечай»;
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«Я ношу белорусские костюмы, сшитые у нас в ателье, что и раньше, коммунисты здесь шили <…>. Вот я пропагандирую белорусский лен. Кстати, Путин носит льняную одежду. И я ему однажды предложил: „Давай тебе костюм сошьем из белорусского льна“».
О себе
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«Я атеист, но я православный атеист!»;
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«Я сам о себе подумал: слава Богу, что есть президент, который может сохранить стабильность в обществе»;
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«Я — последний и единственный диктатор в Европе, и более того… где-либо еще в мире. Вы пришли сюда и увидели живого диктатора»;
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«Не может Лукашенко украсть. Поймите вы — прятать некуда»;
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«Я очень люблю играть в футбол, хоккей, но чаще играю один»;
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«Я родился в автомобиле, тракторе, машине. Я и сейчас езжу за рулем каждый день».
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