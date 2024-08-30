Александру Лукашенко — 70 лет: самые яркие цитаты белорусского президента. Фото

Лукашенко отмечает 70-летний юбилей

30 августа 2024 в 12:13 Размер текста - 17 +

Путин наградил Лукашенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного в честь его дня рождения Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Белоруссии Александр Лукашенко 30 августа отмечает свой 70-летний юбилей, на своем посту при этом он находится уже 30 лет. В честь дня рождения лидер РФ Владимир Путин наградил Лукашенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного, отметив его мудрость. Также сосед белорусского лидера, Геннадий Николаенко, рассказал, что тот — простой человек, который готов помочь. URA.RU собрало самые заметные высказывания Лукашенко. Биография президента Белоруссии Александр Лукашенко родился 30 августа 1954 года в Копыси, Витебской области. Он воспитывался матерью в одиночку, проявлял активность в спорте и музыке. Окончил Александрийскую среднюю школу и дважды получил высшее образование: в 1975 году стал историком, окончив Могилевский педагогический институт, а в 1985 году — экономистом после учебы в Белорусской сельскохозяйственной академии. С 1977 по 1990 год Лукашенко прошел путь от комсомольского работника до руководителя совхоза «Городец». В 1990-м был избран народным депутатом и боролся с коррупцией в составе комиссии Верховного Совета. В 1994 году Александр Лукашенко стал первым президентом Республики Белоруссия, победив на выборах с поддержкой 80,3% избирателей. Этот период в стране был посвящен выполнению предвыборных обещаний и стабилизации экономической ситуации в стране. В общей сложности Лукашенко неоднократно переизбирался на пост президента: в 2001, 2006, 2010, 2015 и 2020 годах. Его правление характеризуется устойчивой работой экономики, развитием цифровой инфраструктуры и атомной энергетики, а также социальной направленностью государственной политики. Фото: https://president.gov.by О власти «А демократия — закончил работу, перешел проходную и, идя в магазин, думай, что рядом люди. Поэтому твоя демократия ограничена квадратным метром, где ты стоишь. Зацепил плечом человека, то тут твоя демократия кончилась, потому что здесь интересы другого человека. Домой пришел — ты свободен. Один дома, нет жены, детей — демократия полная, хоть на голову становись. Пришла жена домой — все, свобода ограничена, а еще и дети пришли и начали тормошить»;

«Вы мне тут на болезнь не жалуйтесь! У нас в правительстве больных много»;

«Поверьте мне как опытному президенту: президентами не становятся. Президентами рождаются»;

«Белоруссия стояла на краю пропасти, а я помог ей сделать шаг вперед»;

«Ради сохранения спокойствия в стране я готов пожертвовать собственным разумом!»;

«Я сам о себе подумал: слава Богу, что есть президент, который может сохранить стабильность в обществе»;

«Возле кормушки, имя которой власть, все хрюкают одинаково: и красные, и белые». Фото: https://president.gov.by Об экономике «Только взялся за яйца, как сразу молоко пропало»;

«Если у вас нет денег на ресторан, поговорите с девушкой в студенческом общежитии. Купите кефир и булочку»;

«Почему пенсионер должен ездить бесплатно… все рядом, и аптека, и магазин… зря что ли строили»;

«Я обещаю, что к Новому году у каждого белоруса на столе будут нормальные человеческие яйца». Фото: Владимир Андреев © URA.RU О других «Видели вчера во Франции, как лучше. И я их не осуждаю. Они правильно поступают. Дуровы — не Дуровы… Виноват — иди отвечай»;

«Я ношу белорусские костюмы, сшитые у нас в ателье, что и раньше, коммунисты здесь шили <…>. Вот я пропагандирую белорусский лен. Кстати, Путин носит льняную одежду. И я ему однажды предложил: „Давай тебе костюм сошьем из белорусского льна“». Фото: Владимир Андреев © URA.RU О себе «Я атеист, но я православный атеист!»;

«Я сам о себе подумал: слава Богу, что есть президент, который может сохранить стабильность в обществе»;

«Я — последний и единственный диктатор в Европе, и более того… где-либо еще в мире. Вы пришли сюда и увидели живого диктатора»;

«Не может Лукашенко украсть. Поймите вы — прятать некуда»;

«Я очень люблю играть в футбол, хоккей, но чаще играю один»;

«Я родился в автомобиле, тракторе, машине. Я и сейчас езжу за рулем каждый день». Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 30 августа отмечает свой 70-летний юбилей, на своем посту при этом он находится уже 30 лет. В честь дня рождения лидер РФ Владимир Путин наградил Лукашенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного, отметив его мудрость. Также сосед белорусского лидера, Геннадий Николаенко, рассказал, что тот — простой человек, который готов помочь. URA.RU собрало самые заметные высказывания Лукашенко. Александр Лукашенко родился 30 августа 1954 года в Копыси, Витебской области. Он воспитывался матерью в одиночку, проявлял активность в спорте и музыке. Окончил Александрийскую среднюю школу и дважды получил высшее образование: в 1975 году стал историком, окончив Могилевский педагогический институт, а в 1985 году — экономистом после учебы в Белорусской сельскохозяйственной академии. С 1977 по 1990 год Лукашенко прошел путь от комсомольского работника до руководителя совхоза «Городец». В 1990-м был избран народным депутатом и боролся с коррупцией в составе комиссии Верховного Совета. В 1994 году Александр Лукашенко стал первым президентом Республики Белоруссия, победив на выборах с поддержкой 80,3% избирателей. Этот период в стране был посвящен выполнению предвыборных обещаний и стабилизации экономической ситуации в стране. В общей сложности Лукашенко неоднократно переизбирался на пост президента: в 2001, 2006, 2010, 2015 и 2020 годах. Его правление характеризуется устойчивой работой экономики, развитием цифровой инфраструктуры и атомной энергетики, а также социальной направленностью государственной политики. «А демократия — закончил работу, перешел проходную и, идя в магазин, думай, что рядом люди. Поэтому твоя демократия ограничена квадратным метром, где ты стоишь. Зацепил плечом человека, то тут твоя демократия кончилась, потому что здесь интересы другого человека. Домой пришел — ты свободен. Один дома, нет жены, детей — демократия полная, хоть на голову становись. Пришла жена домой — все, свобода ограничена, а еще и дети пришли и начали тормошить»; «Вы мне тут на болезнь не жалуйтесь! У нас в правительстве больных много»; «Поверьте мне как опытному президенту: президентами не становятся. Президентами рождаются»; «Белоруссия стояла на краю пропасти, а я помог ей сделать шаг вперед»; «Ради сохранения спокойствия в стране я готов пожертвовать собственным разумом!»; «Я сам о себе подумал: слава Богу, что есть президент, который может сохранить стабильность в обществе»; «Возле кормушки, имя которой власть, все хрюкают одинаково: и красные, и белые». «Только взялся за яйца, как сразу молоко пропало»; «Если у вас нет денег на ресторан, поговорите с девушкой в студенческом общежитии. Купите кефир и булочку»; «Почему пенсионер должен ездить бесплатно… все рядом, и аптека, и магазин… зря что ли строили»; «Я обещаю, что к Новому году у каждого белоруса на столе будут нормальные человеческие яйца». «Видели вчера во Франции, как лучше. И я их не осуждаю. Они правильно поступают. Дуровы — не Дуровы… Виноват — иди отвечай»; «Я ношу белорусские костюмы, сшитые у нас в ателье, что и раньше, коммунисты здесь шили <…>. Вот я пропагандирую белорусский лен. Кстати, Путин носит льняную одежду. И я ему однажды предложил: „Давай тебе костюм сошьем из белорусского льна“». «Я атеист, но я православный атеист!»; «Я сам о себе подумал: слава Богу, что есть президент, который может сохранить стабильность в обществе»; «Я — последний и единственный диктатор в Европе, и более того… где-либо еще в мире. Вы пришли сюда и увидели живого диктатора»; «Не может Лукашенко украсть. Поймите вы — прятать некуда»; «Я очень люблю играть в футбол, хоккей, но чаще играю один»; «Я родился в автомобиле, тракторе, машине. Я и сейчас езжу за рулем каждый день».