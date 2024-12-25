25 декабря 2024

Пермский горнолыжный курорт «Губаха» будет расширен

© Служба новостей «URA.RU»
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Работы по расширению курорта начнутся в 2025 году
Работы по расширению курорта начнутся в 2025 году Фото:

В Пермском крае ведутся работы по расширению горнолыжного комплекса «Губаха». Планируется вывести курорт до уровня всесезонного горнолыжного курорта. Главгосэкспертиза РФ уже выдала положительное заключение на строительство, сообщается в telegram-канале государственной Корпорации Туризм.РФ.

«В рамках нацпроекта „Туризм и гостеприимство“ мы намерены развить горнолыжный комплекс „Губаха“. С помощью мер господдержки планируется построить гостиницу и дюплекс-коттеджи на 120 номеров, а также горнолыжно-развлекательный комплекс с канатной дорогой, спа и прокатом», — сказано в сообщении.

Сейчас уже проведены работы по присоединению объектов к сетям водоснабжения, электроснабжения и газоснабжения. В 2025 году планируется получить разрешение на строительство объектов, определить подрядчика и начать работы.

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В Пермском крае ведутся работы по расширению горнолыжного комплекса «Губаха». Планируется вывести курорт до уровня всесезонного горнолыжного курорта. Главгосэкспертиза РФ уже выдала положительное заключение на строительство, сообщается в telegram-канале государственной Корпорации Туризм.РФ. «В рамках нацпроекта „Туризм и гостеприимство“ мы намерены развить горнолыжный комплекс „Губаха“. С помощью мер господдержки планируется построить гостиницу и дюплекс-коттеджи на 120 номеров, а также горнолыжно-развлекательный комплекс с канатной дорогой, спа и прокатом», — сказано в сообщении. Сейчас уже проведены работы по присоединению объектов к сетям водоснабжения, электроснабжения и газоснабжения. В 2025 году планируется получить разрешение на строительство объектов, определить подрядчика и начать работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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