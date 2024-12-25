Пермский горнолыжный курорт «Губаха» будет расширен

В Пермском крае ведутся работы по расширению горнолыжного комплекса «Губаха». Планируется вывести курорт до уровня всесезонного горнолыжного курорта. Главгосэкспертиза РФ уже выдала положительное заключение на строительство, сообщается в telegram-канале государственной Корпорации Туризм.РФ.
«В рамках нацпроекта „Туризм и гостеприимство“ мы намерены развить горнолыжный комплекс „Губаха“. С помощью мер господдержки планируется построить гостиницу и дюплекс-коттеджи на 120 номеров, а также горнолыжно-развлекательный комплекс с канатной дорогой, спа и прокатом», — сказано в сообщении.
Сейчас уже проведены работы по присоединению объектов к сетям водоснабжения, электроснабжения и газоснабжения. В 2025 году планируется получить разрешение на строительство объектов, определить подрядчика и начать работы.
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