В Перми ищут проектировщика для реконструкции дворца спорта «Орленок»

Проект капитального ремонта дворца спорта «Орленок» в Перми разработают в 2025 году. Работы оценили более чем в 24 миллиона рублей.
«Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации в рамках капитального ремонта здания МАУ „ДО СШОР ‚Орленок‘“ по улице Сибирской, 47. Начальная (максимальная) цена контракта — 24 миллиона рублей. Работы требуется завершить до 15 октября 2025 года», — говорится в техзадании на сайте госзакупок.
Здание спортивной школы построили в 1986 году. Площадь объекта составляет 6,8 тысячи квадратных метров.
Ранее URA.RU рассказывало, что к реконструкции «Орленка» приступят в 2025 году. Также летом следующего года откроют стадион «Юность».
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