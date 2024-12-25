25 декабря 2024

В Перми ищут проектировщика для реконструкции дворца спорта «Орленок»

© Служба новостей «URA.RU»
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Проект капремонта дворца спорта «Орленок» разработают до осени 2025 года
Проект капремонта дворца спорта «Орленок» разработают до осени 2025 года Фото:

Проект капитального ремонта дворца спорта «Орленок» в Перми разработают в 2025 году. Работы оценили более чем в 24 миллиона рублей.

«Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации в рамках капитального ремонта здания МАУ „ДО СШОР ‚Орленок‘“ по улице Сибирской, 47. Начальная (максимальная) цена контракта — 24 миллиона рублей. Работы требуется завершить до 15 октября 2025 года», — говорится в техзадании на сайте госзакупок.

Здание спортивной школы построили в 1986 году. Площадь объекта составляет 6,8 тысячи квадратных метров.

Ранее URA.RU рассказывало, что к реконструкции «Орленка» приступят в 2025 году. Также летом следующего года откроют стадион «Юность».

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Проект капитального ремонта дворца спорта «Орленок» в Перми разработают в 2025 году. Работы оценили более чем в 24 миллиона рублей. «Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации в рамках капитального ремонта здания МАУ „ДО СШОР ‚Орленок‘“ по улице Сибирской, 47. Начальная (максимальная) цена контракта — 24 миллиона рублей. Работы требуется завершить до 15 октября 2025 года», — говорится в техзадании на сайте госзакупок. Здание спортивной школы построили в 1986 году. Площадь объекта составляет 6,8 тысячи квадратных метров. Ранее URA.RU рассказывало, что к реконструкции «Орленка» приступят в 2025 году. Также летом следующего года откроют стадион «Юность».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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