Власти назвали сроки разработки проекта реконструкции пермского ДС «Орленок»

В 2025 году также планируется открытие обновленного стадиона «Юность»
В 2025 году власти Перми планируют приступить к реконструкции дворца спорта «Орленок». Об этом на заседании Пермской гордумы рассказала замглавы Перми Екатерина Мальцева.
«В 2025 году мы начнем проектирование капитального ремонта здания дворца спорта „Орленок“. Также заходим на капремонт спортивной школы „Урал-Грейт-Юниор“ на Куйбышева, 118», — рассказала Мальцева.
Ранее URA.RU рассказывало, что стадион «Юность» в Перми откроют в конце лета-начале осени 2025 года. Об этом сообщили на сайте губернатора Пермского края.
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