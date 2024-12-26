Ждать ли магнитную бурю 27 декабря: прогноз для метеозависимых

Совсем недавно на Землю обрушилась магнитная буря: начиная с 25 декабря магнитосфера планеты достигла «красного» 5-бального уровня. URA.RU публикует прогноз магнитной бури на 27 декабря.
Прогноз магнитной бури на 27 декабря 2024 года
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ, после двухдневной магнитной бури ситуация начнет постепенно нормализоваться. Если в течение 26 декабря прогнозируется высокий уровень геомагнитной активности, то уже на следующий день уровень возбужденности магнитосферы обещает не превышать четырех баллов по Кр-индексу. Ученые оценивают вероятность магнитной бури 27 декабря в 15%. Шанс сильного магнитного шторма — всего 1%.
Когда ожидается ближайшая магнитная буря
До конца 2024 года сильных магнитных бурь не предвидится. Ученые прогнозируют всплеск геомагнитной активности в начале января: 5 и 10 числа магнитосфера Земли окажется в возбужденном состоянии. Также всплеск геомагнитной активности прогнозируется 16 и 19 января.
Стоит понимать, что ситуация может измениться. Поэтому людям, страдающим от метеозависимости, стоит периодически проверять прогноз магнитных бурь на ближайшие несколько дней.
Как защититься от магнитной бури
Хотя ученые так и не пришли к единому мнению о воздействии магнитных бурь на человека, метеозависимые люди по всему миру продолжают жаловаться на схожие симптомы из-за геомагнитной активности. Наиболее часто жалобы на самочувствие поступают от лиц старше 50 лет, страдающих хроническими заболеваниями, проблемами с сердцем и давлением.
Главными симптомами называют головную боль, трудности с концентрацией внимания, общую слабость и проблемы со сном. Врачи советуют придерживаться простых правил, чтобы уменьшить воздействие внешней среды на организм:
- Больше отдыхать, не перетруждаться и регулярно высыпаться;
- Следить за тем, чтобы питание было разнообразным и богатым полезными витаминами и минералами;
- Пить много воды;
- Заниматься любой физической активностью.
Эти правила помогут держать организм в тонусе, благодаря чему любые внешние изменения будут намного легче переноситься. Однако, если магнитные бури все равно мешают жить, то лучше обратиться к специалисту — возможно, метеозависимость на самом деле указывает на хроническое заболевание.
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