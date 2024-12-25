В Ноябрьске к юбилею города установят стелу

Стела появится на новом кольце по улице 60 лет Ленина
В Ноябрьске (ЯНАО) к юбилею города в следующем году установят арт-объект «Стела». Об этом сообщил глава города Алексей Романов.
«Будет установлен арт-объект „Стела“ к 50-летию нашего города. Пока предварительно место размещения — это новое созданное кольцо на улице 60 лет Ленина», — сообщил Романов во время трансляции прямого эфира на своей странице VK.
Арт-объект «Стела»
Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске появятся три дома-флага. Ими станут городские трехлистники, первый дом начнут делать в следующем году по адресу улица Мира, 80.
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