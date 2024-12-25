25 декабря 2024

В Ноябрьске к юбилею города установят стелу

© Служба новостей «URA.RU»
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Стела появится на новом кольце по улице 60 лет Ленина
Стела появится на новом кольце по улице 60 лет Ленина Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) к юбилею города в следующем году установят арт-объект «Стела». Об этом сообщил глава города Алексей Романов.

«Будет установлен арт-объект „Стела“ к 50-летию нашего города. Пока предварительно место размещения — это новое созданное кольцо на улице 60 лет Ленина», — сообщил Романов во время трансляции прямого эфира на своей странице VK.

Арт-объект «Стела»
Арт-объект «Стела»
Фото:

Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске появятся три дома-флага. Ими станут городские трехлистники, первый дом начнут делать в следующем году по адресу улица Мира, 80.

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В Ноябрьске (ЯНАО) к юбилею города в следующем году установят арт-объект «Стела». Об этом сообщил глава города Алексей Романов. «Будет установлен арт-объект „Стела“ к 50-летию нашего города. Пока предварительно место размещения — это новое созданное кольцо на улице 60 лет Ленина», — сообщил Романов во время трансляции прямого эфира на своей странице VK. Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске появятся три дома-флага. Ими станут городские трехлистники, первый дом начнут делать в следующем году по адресу улица Мира, 80.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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