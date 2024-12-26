Путин открыл заседание Высшего Евразийского экономического совета

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин заявил, что на заседании ЕАЭС будут рассмотрены итоги 2024 года
Путин заявил, что на заседании ЕАЭС будут рассмотрены итоги 2024 года Фото:

Президент РФ Владимир Путин открыл заседание Высшего Евразийского экономического совета (ЕЭАС) в Ленинградской области. На этой встрече будут рассмотрены итоги года и планы дальнейшего сотрудничества, отметил глава государства.

«Уважаемые коллеги, рад всех вас приветствовать на заседании Высшего Евразийского экономического совета», — рассказал Владимир Путин, открывая заседание. Информацию публикует РИА Новости.

На заседании будут подведены итоги года, рассмотрены планы на перспективы, новые решения, направленные на углубление сотрудничества в рамках ЕАЭС, подчеркнул глава государства. Он отметил, что в этом году ЕАЭС исполняется 10 лет. По его словам, этот совет способствует расширению торговли и инвестиционного обмена, а также углублению кооперационных связей. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент РФ Владимир Путин открыл заседание Высшего Евразийского экономического совета (ЕЭАС) в Ленинградской области. На этой встрече будут рассмотрены итоги года и планы дальнейшего сотрудничества, отметил глава государства. «Уважаемые коллеги, рад всех вас приветствовать на заседании Высшего Евразийского экономического совета», — рассказал Владимир Путин, открывая заседание. Информацию публикует РИА Новости. На заседании будут подведены итоги года, рассмотрены планы на перспективы, новые решения, направленные на углубление сотрудничества в рамках ЕАЭС, подчеркнул глава государства. Он отметил, что в этом году ЕАЭС исполняется 10 лет. По его словам, этот совет способствует расширению торговли и инвестиционного обмена, а также углублению кооперационных связей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...