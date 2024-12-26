Президент РФ Владимир Путин открыл заседание Высшего Евразийского экономического совета (ЕЭАС) в Ленинградской области. На этой встрече будут рассмотрены итоги года и планы дальнейшего сотрудничества, отметил глава государства.
«Уважаемые коллеги, рад всех вас приветствовать на заседании Высшего Евразийского экономического совета», — рассказал Владимир Путин, открывая заседание. Информацию публикует РИА Новости.
На заседании будут подведены итоги года, рассмотрены планы на перспективы, новые решения, направленные на углубление сотрудничества в рамках ЕАЭС, подчеркнул глава государства. Он отметил, что в этом году ЕАЭС исполняется 10 лет. По его словам, этот совет способствует расширению торговли и инвестиционного обмена, а также углублению кооперационных связей.
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