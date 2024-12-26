Скандальный экс-депутат из ХМАО, пытаясь оправдаться в суде, нарвался на новый иск

Экс-депутат Югорска Антон Пантин проиграл мэрии города очередной суд в деле о клевете. Пытаясь оправдаться, он заявил, что его адвоката подкупили, чем навлек на себя очередной иск. Об этом URA.RU рассказала адвокат Оксана Рудик, которая защищала интересы администрации.
«На судебном заседании Пантин заявил, что я купила его адвоката. Он написал жалобы в Минюст и адвокатскую палату по мотивам того, что я якобы заплатила адвокату и поэтому он оказал Пантину некачественную помощь. Он запросил информацию о моих звонках, чтобы подтвердить контакт с его адвокатом. После таких заявлений я намерена обращаться в отношении Пантина за его публичную клевету», — сообщила Рудик.
По итогу Пантин все же проиграл суд, где являлся обвиняемым в деле о клевете в отношении замглавы города Романа Ефимова. Ему назначили штраф в размере 150 тысяч рублей. Рудик добавила, что Пантин в суде пытался оправдаться различными способами — якобы посты в его соцсетях публиковал не он, а его младший брат, который сейчас на СВО, якобы первую публикацию про секс-скандал опубликовал не он, а городской паблик «Бинокль», который впоследствии удалил пост. При этом владельцы паблика под судебный протокол и подписку о даче заведомо ложных показаний заверили, что такой информации не публиковали.
Ранее URA.RU писало, что Пантин обвинил замглавы города Романа Ефимова в адюльтере с подчиненной и нежелании уволиться самому после якобы произошедшего секс-скандала. В отношении Пантина также велось другое уголовное дело о клевете, по которому он уже признан виновным. Он получил судимость за клевету на коллегу по депутатскому корпусу — Романа Самохвалова. Пантин написал, что депутат Самохвалов якобы устроил гонку с патрулем ГИБДД в пьяном виде, что в итоге оказалось фейком.
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