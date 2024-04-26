В ХМАО суд вынес обвинительный приговор депутату за клевету в адрес коллеги по думе

В ХМАО депутат Пантин оштрафован за клевету в адрес коллеги по думе
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд приговорил депутата к штрафу в 150 000 рублей Фото:

Мировой суд Югорска вынес обвинительный приговор депутату городской думы Антону Пантину за клевету в отношении коллеги по депутатскому корпусу Роману Самохвалову. В Югре это первое осуждение по данной статье уголовного кодекса РФ.

«Суд вынес приговор. [Пантин] был признан виновным по части 2 статьи 128.1 УК РФ. [Ему присудили] штраф в размере 150 000 рублей», — рассказала журналисту агентства адвокат Самохвалова Оксана Рудик.

Суд признал клеветой пост Пантина в социальных сетях о том, что Роман Самохвалов якобы в пьяном виде устроил гонку с патрулем ГИБДД. А после задержания угрожал инспекторам депутатским статусом. «Было доказано, что Самохвалов не водил пьяным машину. Он сидел на заднем сидении. Никакого сопротивления [полицейским] не оказывал. И никакой погони за машиной не было», — рассказала Оксана Рудик.

Приговор еще не вступил в законную силу. У Пантина есть 10 дней на его обжалование. Сам депутат отказался от разговора с журналистом агентства. Источник URA.RU в политическом истеблишменте Югры рассказал, что при условии, если приговор устоится в апелляции, Пантин может лишиться депутатского статуса. «Он уже был лишен мандата в 2019 году за недостоверные сведения о доходах», — рассказал инсайдер.

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Мировой суд Югорска вынес обвинительный приговор депутату городской думы Антону Пантину за клевету в отношении коллеги по депутатскому корпусу Роману Самохвалову. В Югре это первое осуждение по данной статье уголовного кодекса РФ. «Суд вынес приговор. [Пантин] был признан виновным по части 2 статьи 128.1 УК РФ. [Ему присудили] штраф в размере 150 000 рублей», — рассказала журналисту агентства адвокат Самохвалова Оксана Рудик. Суд признал клеветой пост Пантина в социальных сетях о том, что Роман Самохвалов якобы в пьяном виде устроил гонку с патрулем ГИБДД. А после задержания угрожал инспекторам депутатским статусом. «Было доказано, что Самохвалов не водил пьяным машину. Он сидел на заднем сидении. Никакого сопротивления [полицейским] не оказывал. И никакой погони за машиной не было», — рассказала Оксана Рудик. Приговор еще не вступил в законную силу. У Пантина есть 10 дней на его обжалование. Сам депутат отказался от разговора с журналистом агентства. Источник URA.RU в политическом истеблишменте Югры рассказал, что при условии, если приговор устоится в апелляции, Пантин может лишиться депутатского статуса. «Он уже был лишен мандата в 2019 году за недостоверные сведения о доходах», — рассказал инсайдер.
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© Служба новостей «URA.RU»
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