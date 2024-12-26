«Война войной, а мы же поставляли»: Путин высказался об остановке транзита газа в Европу

Россия перестанет поставлять газ в Европу из-за того, что Украина отказалась продлевать контракт на транзит. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что это политика не Москвы, а Киева.
«Война войной, а мы же поставляли регулярно, и платили, и платим до сих пор деньги за транзит <...> Не мы же сказали, что мы заканчиваем, а они объявили, что не будут продлевать контракт. Ну не будут — не надо», — рассказал Владимир Путин на пресс-подходе после заседания ЕАЭС, его слова передает корреспондент URA.RU.
Путин подчеркнул, что Украина наказывает Европу тем, что закрывает контракт. Стоимость газа уже выросла под 500 долларов за тысячу кубов, отметил глава государства. Он добавил, что цены вновь подрастут, потому что контракта не будет, однако это политика не России, а Украины.
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