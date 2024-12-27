Почему в России самая дорогая форель в мире

Российские цены на импортную форель как минимум в два раза выше, чем во всем мире. Об этом в интервью URA.RU рассказал вице-президент — исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.
«Несколько лет назад на российском рынке было много доступной красной рыбы из Канады, Норвегии, Исландии, стран Скандинавии, но сейчас она едет к нам из других стран, — пояснил эксперт. — Логистика сильно изменилась, а цены кратно выросли. Плюс мы потеряли все свои дисконты, которые были наработаны годами. Например, форель едет к нам в этом году в основном из Чили. Это через два океана. С конца 2023 года сократились поставки форели с Фарерских островов.
Как результат, в России сегодня самая дорогая форель во всем мире. Если в других странах она стоит 8-10 долларов, то у нас цены доходят до 20 долларов».
Эксперт рассказал, что поставки рыбы и морепродуктов из Чили в Россию в январе-сентябре 2024 года значительно сократились из-за проблем с логистикой и трудностями с проведением платежей, как в натуральном выражении, так и в денежном. И даже несмотря на рост поставок из Турции, спрос россиян на форель остается высоким и заставляет цены расти. Общий объем импорта рыбы в Россию из-за рубежа сократился за три года с 1 млн тонн до 400 тысяч тонн в год.
Тем не менее россияне предпочитают форель многим другим видам лососевых. В 2024 году ее продажи в России выросли на 26%. При этом, продажи горбуши в 2024 году сократились 22% к 2023 году, семги — на 18%, нерки — на 5%.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.