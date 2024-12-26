Почему в России дорогие рыба и икра

Стоимость рыбы в России будет расти и после Нового года. Главными причинами подорожания являются не перевозка и даже не снижение объемов вылова. О том, что заставляет продавцов переписывать ценники и какие виды рыбной продукции останутся доступными для россиян в 2025 году в интервью корреспонденту URA.RU рассказал вице-президент — исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка (ВАРПЭ) Александр Фомин.
Рыба и икра — на праздник
— Цены на рыбу, икру и морепродукты в 2024 году заметно выросли. Неудивительно, что для многих россиян все это стало частью праздничного, а не повседневного меню. Как изменились ценники перед Новым годом?
— Стоимость рыбы и красной икры растет каждый год. В этом году обстоятельства так наложились друг на друга, что рост цен стал болезненным как для покупателей, так и торговцев.
Он коснулся всех популярных рыночных позиций. Самым обсуждаемым стало подорожание красной рыбы и красной икры в 2-3 раза. Под Новый год магазины продают горбушу за 450-600 рублей, форель и семгу — 900-1300 рублей, нерку и кижуча — 2500-3500 рублей. Баночка натуральной красной икры весом 90 граммов стоит от 649 до 1000 рублей. Цены на разные виды рыбы росли как из-за инфляции, так и из-за особенностей вылова. Например, горбуши дальневосточной в этом году добыли почти в три раза меньше прошлогоднего. Это привело к дефициту на рынке и отразилось на ее стоимости.
— Какая рыба сегодня остается наиболее доступной?
— Морская и речная дикая, отечественного вылова. Самая доступная рыба в России — минтай. Цены на него за год хоть и выросли, но незначительно, всего с 112 до 130 рублей за килограмм. Это — в пределах годовой инфляции. Доступными остаются сельдь — 320 рублей, дальневосточная камбала — 350 рублей, иваси — 300 рублей, поскольку по ним хороший промысел.
Из лососевых самой дешевой остается горбуша, хоть ее и поймали в этом году в три раза меньше. Оптом ее закупают по 365 рублей за килограмм, в магазине она — по 450-500 рублей. Это дешевле, чем любой другой лосось. Даже при двукратном росте цен.
— А из красной икры какая самая доступная по сортам? Все-таки для многих россиян она — обязательный продукт новогоднего стола.
— Тут особой дешевизны нет, даже при том, что 60% красной икры — из горбуши. Она всего на 10-15% дешевле икры нерки, которая всегда была одной из самых дорогих. Доля икры нерки, кижуча, кеты на прилавках всегда меньше, чем горбуши, но по цене они отличаются не значительно. Высокий спрос на этот продукт в России тянет за собой цены на всю красную икру, вне зависимости от подвида.
Конъюнктура цен складывается не из стоимости добычи и производства, а отталкивается от объемов вылова этого года. На икру есть спрос, и все хотят получить с этого маржу, продав подороже.
— А что у нас с морепродуктами? Они доступны по цене?
— Мидии, креветки, ежи, морские гребешки — не массовый сегмент потребления. Это деликатесы. Заметным рост цен на них был два года назад, а сейчас он плавный, привязан к курсу национальной валюты. И это касается всей деликатесной рыбы: медленно и поступательно она будет дорожать.
Слабое звено в цепи
— Эксперты расходятся в прогнозах относительно роста цен в 2025 году. Как вы считаете, каким он будет?
— Это зависит от многих факторов. В первую очередь, от инфляции и курсов валют. Во-вторых, от улова по каждому виду рыбы. В-третьих, от международных политических и экономических отношений России с другими странами. Любой поворот событий на международном уровне в конечном итоге отражается на ценах. Поэтому, рост может быть как на 5%, так и на 15-20%.
Можно предполагать, по каким рыбным позициям цены вырастут наверняка. У нас четвертый год подряд снижается вылов трески, пикши, палтуса, что приводит к их удорожанию. Тенденция сохранится в 2025 году.
— Какие объективные факторы ведут к росту цен? На каком шаге цепочки «от рыбака до прилавка» это происходит?
— У нас есть статистика Федерального агентства по рыболовству, которая еженедельно мониторит закупочные цены у рыбаков. Вывод однозначный — за 2024 год он составил от 20 до 100%. А потом по цепочке свои наценки делают все остальные.
— Каково соотношение дикой и аквакультурной рыбы в структуре отечественного рынка?
— Дикой рыбы мы вылавливаем каждый год в пределах пяти млн тонн. В этом году было чуть меньше из-за того, что лосось не пришел. Аквакультурной рыбы выращивается 300-350 тысяч тонн, то есть в 16 раз меньше, чем дикой.
Доля аквакультуры незначительна: это и хорошо, и плохо. С одной стороны, надо радоваться. Россия богата дикой рыбой и наша продовольственная безопасность не так зависит от разведения рыбы в искусственных условиях. С другой стороны, контролируемое выращивание рыбы позволяет планировать даты и объемы поставок на рынки, равномерно распределять сроки реализации.
— Как цены на рыбу отличаются в разных регионах? Какую прибавку к стоимости дает транспорт, на котором рыба «едет» от мест вылова в магазины?
— Нет прямой зависимости цен от того, насколько далеко везут рыбу, хотя это очень большие расстояния. При том, что вылов рыбы на 95% ведется в окраинных морях, в Северном бассейне и на Дальнем Востоке, расстояние перевозки может быть и 9 000 километров (с Востока на Запад). Чаще возят в центральные регионы России, где максимальная плотность населения. При этом, встречаются ситуации, когда на Сахалине или во Владивостоке красная рыба стоит дороже, чем в Центральной России.
— Потому что свежая?
— Потому что цену устанавливает продавец. У крупных компаний есть долгосрочные контракты по поставкам, скидки на опт и бонусы оптовикам за большие объемы. Условно говоря, если во Владивостоке кто-то купил тонну на перепродажу, а в Москве купили 5-10 тысяч тонн, то в Москве эта рыба обойдется дешевле за счет скидок. И даже дальняя перевозка не приведет к сильной наценке, поскольку все покроют скидки за счет объемов.
— Насколько цены контролирует государство? Какие меры принимаются для того, чтобы предотвратить сверхнормативный рост?
— Контроля нет. Если меры начнут принимать, то рыба может исчезнуть из магазинов. У нас такой опыт был во времена Советского союза. Цены регулировались государством и кончилось это тотальным дефицитом.
Рыбная отрасль регулируется рыночными принципами, где продавец устанавливает свою цену, а покупатель решает: брать или не брать. Бизнес крутится, чтобы удовлетворить спрос и заработать на этом деньги.
Китайская схема
— Россия в год отправляет на экспорт более миллиона тонн рыбной продукции. На внутренний рынок хватает?
— Задача рыбного промысла — как можно быстрее продать все излишки. На экспорт идет то, что не потреблено внутрироссийским рынком. Дистрибьюторы и оптовики регулируют этот спрос.
Добытчикам не принципиально, куда пойдет рыба. Важно, чтобы она была продана. Нет никаких экономических обоснований придерживать вылов до лучших времен, поскольку и хранение, и транспортировка стоят немалых денег.
— Какие страны покупают нашу рыбу?
— Сейчас структура поставок изменилась: наш экспорт ориентирован на Дальний восток. Мы отправляем рыбу в страны тихоокеанского региона, в Китай, Корею, Японию, Вьетнам. Но есть все основания полагать, что экспорт в Европу не снизился, а поменял логистику. Китай нашу рыбу перерабатывает, переупаковывает, перефасовывает, и отправляет в другие страны. Такая практика и раньше была. Сейчас этого стало больше.
— Какая российская рыба ценится за рубежом?
— Желанным продуктом для экспорта всегда был минтай, наше «национальное достояние». Россия в год его добывает около двух млн тонн из пяти млн тонн общего улова. У нас минтай не очень едят — всего 200-250 тысяч тонн в год. Все остальное идет на экспорт. И предпочитают его покупать азиатские страны. Тот же Китай, Корея, Япония. Хотя и Европа его тоже любит.
Во всем мире ценят наших крабов и палтуса. А кроме того, на экспорт охотно берут креветок и трубачей, которых мы ловим. Креветки – хоть северные, хоть гребенчатые, за них иностранцы платят сумасшедшие деньги, 20-30 долларов за килограмм. На внутреннем рынке по таким ценам они не востребованы.
— Какая рыба импортируется в Россию из других стран?
— До 2014 года в Россию завозили более миллиона тонн атлантической скумбрии, сельди, лососевых и креветок из стран Скандинавии. Тогда цены на импортную рыбу были доступными. На нерку и семгу ценник с тех пор вырос с 350 рублей до 3,5 тысячи рублей.
После того как ввели ограничения на импорт, сразу упали его объемы с 1 млн тонн до 600 тысяч. Сейчас где-то 400 тонн осталось. Нам не хватает скумбрии, сельди, форели. Красная рыба к нам сейчас едет в основном из Чили. Это через два океана. Поскольку логистика и сроки доставки изменились, цена поднялась. Плюс мы потеряли свои дисконты, наработанные годами. И теперь в России самая дорогая форель в мире. Если везде она стоит 8-10 долларов, то у нас цены доходят до 20 долларов.
— С какими проблемами глобально отрасли предстоит работать. И какие точки роста есть у нее?
— Глобальные проблемы у всех примерно одинаковые. Это дорогие деньги, кредиты, ограниченные рынки сбыта, санкции недружественных государств. И все эти кризисные моменты, по сути, и являются точками роста. То есть там, где кризис, там и нужно искать новые пути, решения, подходы.
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