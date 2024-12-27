Пенсионерка устроила салют у главной елки на Красной площади в Москве. Ее обманули мошенники, которые выманили у нее 9,3 миллиона рублей, а затем запугали, сказав, что эти средства будут использованы для финансирования ВСУ.
«62-летняя женщина устроила салют у елки на Красной площади», — пишет telegram-канал Baza. Там добавили, что ее обманули мошенники, выманившие 9,3 млн рублей, заявив, что они пойдут на спонсирование ВСУ.
Обещая вернуть деньги, они заставили ее запустить фейерверк, пригрозив, что иначе деньги не вернут. Полиция задержала пенсионерку на следующий день. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, передали в telegram-канале.
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