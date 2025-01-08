Буцкая предложила оформлять банки с детской смесью также, как пачки сигарет

Депутат Буцкая: на банках детских смесей нужно печатать фото, как на сигаретах
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На банках детских молочных смесей, как и на пачках сигарет нужно печатать картинки болезней
На банках детских молочных смесей, как и на пачках сигарет нужно печатать картинки болезней Фото:

На банках детских молочных смесей, как и на пачках сигарет, нужно печатать картинки болезней, риск которых повышается из-за искусственного вскармливания. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU заявила первый заместитель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

«На пачках сигарет печатаются фотографии заболеваний, к которым приводит курение. Также нужно сделать и с банками сухого молока. Есть исследования, подтверждающие связь отсутствия грудного вскармливания на развитие аутизма, ожирения и бронхиальной астмы», — говорит депутат.

Исследование провели российские ученые Национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова в 2017 году и доктора наук из США Хамаданского университета медицинских наук в 2022 году. Обе работы подтверждают негативное влияние искусственного вскармливания на развитие ребенка.

«Микроорганизмы кишечника в раннем возрасте могут влиять на развитие головного мозга. Искусственное вскармливание с применением цельного молока создает предпосылку к увеличению больных аутизмом детей», — говорится в документе.

Буцкая указала, что производители заменителей грудного молока ежегодно вкладывают в рекламу своей продукции более четырех млрд рублей, а бороться с навязыванием этого товара достаточно сложно. Сухие смеси приносят даже в родильные отделения. По мнению депутата, необходимо усилить пропаганду грудного вскармливания, так как оно вдобавок к пользе для здоровья значительно экономит бюджет семьи.

С мнением депутата согласился врач-педиатр, зампредседателя экспертного совета по здоровому образу жизни детей и подростков в Госдуме РФ Сергей Ткачев. «Безусловно, естественное вскармливание в разы полезнее искусственного, — говорит Ткачев. — Это нужно массово нести в люди. Почему бы не сделать надписи на баночках сухих молочных смесей, чтобы люди осознавали, что это небезобидно и не может быть полным аналогом и заменять грудное молоко».

Президент Российского общества акушеров-гинекологов Владимир Серов в разговоре с журналистом агентства отметил, что связи между искусственным вскармливанием и развитием аутизма не видит. Аутизм и ожирение — это относительно новые проблемы. А искусственное вскармливание имеет долгую историю, — пояснил врач. — Данную взаимосвязь считаю притянутой, так как никто достоверно еще не изучил, от чего возникает аутизм. Поэтому подтвердить данную гипотезу не могу», — подытожил Серов.

По данным исследования, которые провели специалисты института демографии НИУ ВШЭ имени Вишневского, за последние несколько лет число детей до 14 лет с диагнозом «аутизм» выросло почти в два раза: с 29 тысяч в 2018-м до 50 тысяч в 2022-м. Каждая четвертая ментальная детская инвалидность связана с расстройством аутистического спектра. Но это не значит, что детей с этим состоянием стало больше: его просто научились лучше выявлять. За пять лет с 2018 по конец 2024 года число детей с инвалидностью из-за аутизма выросло на 80%: с 24 до 44 тысяч.

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На банках детских молочных смесей, как и на пачках сигарет, нужно печатать картинки болезней, риск которых повышается из-за искусственного вскармливания. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU заявила первый заместитель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. «На пачках сигарет печатаются фотографии заболеваний, к которым приводит курение. Также нужно сделать и с банками сухого молока. Есть исследования, подтверждающие связь отсутствия грудного вскармливания на развитие аутизма, ожирения и бронхиальной астмы», — говорит депутат. Исследование провели российские ученые Национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова в 2017 году и доктора наук из США Хамаданского университета медицинских наук в 2022 году. Обе работы подтверждают негативное влияние искусственного вскармливания на развитие ребенка. «Микроорганизмы кишечника в раннем возрасте могут влиять на развитие головного мозга. Искусственное вскармливание с применением цельного молока создает предпосылку к увеличению больных аутизмом детей», — говорится в документе. Буцкая указала, что производители заменителей грудного молока ежегодно вкладывают в рекламу своей продукции более четырех млрд рублей, а бороться с навязыванием этого товара достаточно сложно. Сухие смеси приносят даже в родильные отделения. По мнению депутата, необходимо усилить пропаганду грудного вскармливания, так как оно вдобавок к пользе для здоровья значительно экономит бюджет семьи. С мнением депутата согласился врач-педиатр, зампредседателя экспертного совета по здоровому образу жизни детей и подростков в Госдуме РФ Сергей Ткачев. «Безусловно, естественное вскармливание в разы полезнее искусственного, — говорит Ткачев. — Это нужно массово нести в люди. Почему бы не сделать надписи на баночках сухих молочных смесей, чтобы люди осознавали, что это небезобидно и не может быть полным аналогом и заменять грудное молоко». Президент Российского общества акушеров-гинекологов Владимир Серов в разговоре с журналистом агентства отметил, что связи между искусственным вскармливанием и развитием аутизма не видит. Аутизм и ожирение — это относительно новые проблемы. А искусственное вскармливание имеет долгую историю, — пояснил врач. — Данную взаимосвязь считаю притянутой, так как никто достоверно еще не изучил, от чего возникает аутизм. Поэтому подтвердить данную гипотезу не могу», — подытожил Серов. По данным исследования, которые провели специалисты института демографии НИУ ВШЭ имени Вишневского, за последние несколько лет число детей до 14 лет с диагнозом «аутизм» выросло почти в два раза: с 29 тысяч в 2018-м до 50 тысяч в 2022-м. Каждая четвертая ментальная детская инвалидность связана с расстройством аутистического спектра. Но это не значит, что детей с этим состоянием стало больше: его просто научились лучше выявлять. За пять лет с 2018 по конец 2024 года число детей с инвалидностью из-за аутизма выросло на 80%: с 24 до 44 тысяч.
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