Туркменская авиакомпания приостановила полеты в Москву

Авиакомпания «Туркменистан» на месяц отменила рейсы по маршруту Ашхабад — Москва — Ашхабад. Об этом сообщается на сайте компании. При этом о причинах такого решения не сообщается.
«Уважаемые пассажиры! <...> Авиакомпания „Туркменистан“ сообщает, что регулярные рейсы по маршруту Ашхабад — Москва — Ашхабад в период с 30.12.24 по 31.01.25 отменены», — отмечается на сайте. Пассажиры имеют возможность вернуть деньги за билеты в полном объеме, добавили там.
До этого Азербайджан отменял рейсы самолетов в Россию после крушения самолета Embraer в Актау, передает телеканал «Царьград». ОАЭ, Казахстан и Иран также временно ограничили перелеты в РФ, сообщает 360.Ru.
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