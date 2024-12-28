Туркменская авиакомпания приостановила полеты в Москву

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Туркменистан приостановила рейсы в Россию до конца января 2025 года
Туркменистан приостановила рейсы в Россию до конца января 2025 года Фото:

Авиакомпания «Туркменистан» на месяц отменила рейсы по маршруту Ашхабад — Москва — Ашхабад. Об этом сообщается на сайте компании. При этом о причинах такого решения не сообщается. 

«Уважаемые пассажиры! <...> Авиакомпания „Туркменистан“ сообщает, что регулярные рейсы по маршруту Ашхабад — Москва — Ашхабад в период с 30.12.24 по 31.01.25 отменены», — отмечается на сайте. Пассажиры имеют возможность вернуть деньги за билеты в полном объеме, добавили там. 

До этого Азербайджан отменял рейсы самолетов в Россию после крушения самолета Embraer в Актау, передает телеканал «Царьград». ОАЭ, Казахстан и Иран также временно ограничили перелеты в РФ, сообщает 360.Ru.

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Авиакомпания «Туркменистан» на месяц отменила рейсы по маршруту Ашхабад — Москва — Ашхабад. Об этом сообщается на сайте компании. При этом о причинах такого решения не сообщается.  «Уважаемые пассажиры! <...> Авиакомпания „Туркменистан“ сообщает, что регулярные рейсы по маршруту Ашхабад — Москва — Ашхабад в период с 30.12.24 по 31.01.25 отменены», — отмечается на сайте. Пассажиры имеют возможность вернуть деньги за билеты в полном объеме, добавили там.  До этого Азербайджан отменял рейсы самолетов в Россию после крушения самолета Embraer в Актау, передает телеканал «Царьград». ОАЭ, Казахстан и Иран также временно ограничили перелеты в РФ, сообщает 360.Ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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