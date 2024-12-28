Fox назвал оговорку Байдена с упоминанием Путина одной из оплошностей года

Оговорка Джо Байдена, когда он перепутал Владимира Зеленского с Владимиром Путиным, вошла в список главных политических ошибок 2024 года по версии телеканала Fox News. Ошибка американского президента получила значительное внимание и была отмечена в рамках обзора ключевых промахов политиков, которые повлияли на исход президентской гонки в США.
«Этот провал вызвал панику среди демократов», — сообщает Fox News. Помимо этой оплошности, в рейтинг также попало выступление Байдена на дебатах с Дональдом Трампом, где он выглядел уставшим и отвечал сбивчиво. Этот момент стал переломным для его кампании. После этого Байден снял свою кандидатуру, поддержав Камалу Харрис, которая в последствии проиграла выборы.
Кроме того, Байден совершил скандальное заявление за неделю до выборов, назвав сторонников Трампа «мусором», что усугубило положение демократов и сплотило республиканцев. Эти и другие ошибки в политическом поведении значительно повлияли на исходы выборов и на общественное мнение в США, отмечает Fox News.
В ходе летнего интервью для программы BET News, президент США не смог вспомнить имя министра обороны Ллойда Остина, обозначив его как «темнокожего мужчину», напоминает RT. Согласно информации, опубликованной в The New York Times, Байден поделился с журналистом своими достижениями в назначении представителей афроамериканского сообщества на ключевые позиции в его администрации и в этой связи упомянул министра обороны.
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