Магнитная буря 30 декабря 2024: что ждет Землю

Перед Новым годом всех интересует, не помешают ли магнитные бури праздничному настроению. Стоит ли опасаться всплесков солнечной активности 30 декабря и в саму новогоднюю ночь, и как подготовиться к возможным изменениям — разбираемся в материале URA.RU.
Магнитная буря 30 декабря 2024: бояться нечего?
Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН, вероятность магнитной бури 30 декабря оценивается всего в 5%. Шанс на сильный геомагнитный шторм и вовсе мизерный — 1%. Эти показатели говорят о крайне низкой вероятности серьезных возмущений.
Уровень геомагнитной активности в этот день, по прогнозам, будет колебаться в пределах от полутора до трех баллов. Это считается спокойным состоянием магнитосферы, не представляющим опасности. Для сравнения, значения выше пяти баллов уже относятся к магнитным бурям различной интенсивности.
Геомагнитная обстановка 31 декабря: предварительный прогноз
Вероятность возникновения магнитной бури 30 декабря также оценивается в 5%, а сильного шторма — в 1%. Это дает надежду на спокойное завершение года без значительных геомагнитных возмущений. Однако стоит помнить, что прогноз является предварительным, и ситуация может измениться буквально за несколько часов.
Когда ждать повышения геомагнитной активности
Несмотря на относительное спокойствие 29 декабря, в течение месяца ожидаются периоды повышенной геомагнитной активности. Так, всплески свыше четырех баллов возможны 5, 10, 15 и 19 декабря. Такой уровень ученые характеризуют как возбужденную магнитосферу и отмечают желтым уровнем опасности.
Важно понимать, что четыре балла — это еще не сильная буря, однако чувствительные к космической погоде люди могут ощутить некоторое недомогание. До этих дат уровень геомагнитной активности будет преимущественно в районе двух-трех баллов, что соответствует спокойной магнитосфере.
Что такое магнитная буря и откуда она берется
Магнитные бури — это возмущения геомагнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Когда на Солнце происходят мощные выбросы энергии и плазмы (солнечного ветра), этот поток достигает магнитосферы нашей планеты и взаимодействует с ней. Именно это взаимодействие и приводит к колебаниям магнитного поля.
Как измеряют силу магнитных бурь
Для оценки интенсивности геомагнитных возмущений используют Кр-индекс. Он измеряется в баллах от 0 до 9, где 0 означает полное отсутствие возмущений, а 9 — экстремально сильный геомагнитный шторм. Значения от одного до трех баллов считаются спокойной магнитосферой, четыре балла — возбужденной, а от пяти и выше — магнитной бурей различной степени интенсивности (слабая, умеренная, сильная, жесткая, экстремальная).
Магнитные бури и здоровье: что говорит наука
Прямое влияние магнитных бурь на здоровье человека до сих пор не имеет строгого научного подтверждения. Тем не менее, многие люди, особенно пожилые и страдающие гипертонической болезнью, отмечают ухудшение самочувствия в периоды геомагнитных возмущений. Из симптомов — головная боль, скачки давления, слабость, бессонница.
Врачи рекомендуют пациентам из группы риска внимательно следить за своим состоянием за несколько дней до предполагаемой бури, непосредственно в дни повышенной активности и после них. Регулярное измерение артериального давления и своевременный прием назначенных врачом препаратов помогут минимизировать возможные негативные последствия. Также советуют больше отдыхать, избегать стрессов и проводить время на свежем воздухе.
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