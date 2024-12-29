Магнитная буря 30 декабря 2024: что ждет Землю

Ученые ИКИ и ИСФЗ РАН опубликовали прогноз геомагнитной активности на Новый год
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Перед Новым годом, когда все хотят тихого праздника и желают здоровья, важно узнать, что скажет космическая погода
Перед Новым годом, когда все хотят тихого праздника и желают здоровья, важно узнать, что скажет космическая погода Фото:

Перед Новым годом всех интересует, не помешают ли магнитные бури праздничному настроению. Стоит ли опасаться всплесков солнечной активности 30 декабря и в саму новогоднюю ночь, и как подготовиться к возможным изменениям — разбираемся в материале URA.RU.

Магнитная буря 30 декабря 2024: бояться нечего?

Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН, вероятность магнитной бури 30 декабря оценивается всего в 5%. Шанс на сильный геомагнитный шторм и вовсе мизерный — 1%. Эти показатели говорят о крайне низкой вероятности серьезных возмущений.

Уровень геомагнитной активности в этот день, по прогнозам, будет колебаться в пределах от полутора до трех баллов. Это считается спокойным состоянием магнитосферы, не представляющим опасности. Для сравнения, значения выше пяти баллов уже относятся к магнитным бурям различной интенсивности.

Геомагнитная обстановка 31 декабря: предварительный прогноз

Вероятность возникновения магнитной бури 30 декабря также оценивается в 5%, а сильного шторма — в 1%. Это дает надежду на спокойное завершение года без значительных геомагнитных возмущений. Однако стоит помнить, что прогноз является предварительным, и ситуация может измениться буквально за несколько часов.

Когда ждать повышения геомагнитной активности

Несмотря на относительное спокойствие 29 декабря, в течение месяца ожидаются периоды повышенной геомагнитной активности. Так, всплески свыше четырех баллов возможны 5, 10, 15 и 19 декабря. Такой уровень ученые характеризуют как возбужденную магнитосферу и отмечают желтым уровнем опасности.

Важно понимать, что четыре балла — это еще не сильная буря, однако чувствительные к космической погоде люди могут ощутить некоторое недомогание. До этих дат уровень геомагнитной активности будет преимущественно в районе двух-трех баллов, что соответствует спокойной магнитосфере.

Что такое магнитная буря и откуда она берется

Магнитные бури — это возмущения геомагнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Когда на Солнце происходят мощные выбросы энергии и плазмы (солнечного ветра), этот поток достигает магнитосферы нашей планеты и взаимодействует с ней. Именно это взаимодействие и приводит к колебаниям магнитного поля.

Как измеряют силу магнитных бурь

Для оценки интенсивности геомагнитных возмущений используют Кр-индекс. Он измеряется в баллах от 0 до 9, где 0 означает полное отсутствие возмущений, а 9 — экстремально сильный геомагнитный шторм. Значения от одного до трех баллов считаются спокойной магнитосферой, четыре балла — возбужденной, а от пяти и выше — магнитной бурей различной степени интенсивности (слабая, умеренная, сильная, жесткая, экстремальная).

Магнитные бури и здоровье: что говорит наука

Прямое влияние магнитных бурь на здоровье человека до сих пор не имеет строгого научного подтверждения. Тем не менее, многие люди, особенно пожилые и страдающие гипертонической болезнью, отмечают ухудшение самочувствия в периоды геомагнитных возмущений. Из симптомов — головная боль, скачки давления, слабость, бессонница.

Врачи рекомендуют пациентам из группы риска внимательно следить за своим состоянием за несколько дней до предполагаемой бури, непосредственно в дни повышенной активности и после них. Регулярное измерение артериального давления и своевременный прием назначенных врачом препаратов помогут минимизировать возможные негативные последствия. Также советуют больше отдыхать, избегать стрессов и проводить время на свежем воздухе.

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Перед Новым годом всех интересует, не помешают ли магнитные бури праздничному настроению. Стоит ли опасаться всплесков солнечной активности 30 декабря и в саму новогоднюю ночь, и как подготовиться к возможным изменениям — разбираемся в материале URA.RU. Магнитная буря 30 декабря 2024: бояться нечего? Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН, вероятность магнитной бури 30 декабря оценивается всего в 5%. Шанс на сильный геомагнитный шторм и вовсе мизерный — 1%. Эти показатели говорят о крайне низкой вероятности серьезных возмущений. Уровень геомагнитной активности в этот день, по прогнозам, будет колебаться в пределах от полутора до трех баллов. Это считается спокойным состоянием магнитосферы, не представляющим опасности. Для сравнения, значения выше пяти баллов уже относятся к магнитным бурям различной интенсивности. Геомагнитная обстановка 31 декабря: предварительный прогноз Вероятность возникновения магнитной бури 30 декабря также оценивается в 5%, а сильного шторма — в 1%. Это дает надежду на спокойное завершение года без значительных геомагнитных возмущений. Однако стоит помнить, что прогноз является предварительным, и ситуация может измениться буквально за несколько часов. Когда ждать повышения геомагнитной активности Несмотря на относительное спокойствие 29 декабря, в течение месяца ожидаются периоды повышенной геомагнитной активности. Так, всплески свыше четырех баллов возможны 5, 10, 15 и 19 декабря. Такой уровень ученые характеризуют как возбужденную магнитосферу и отмечают желтым уровнем опасности. Важно понимать, что четыре балла — это еще не сильная буря, однако чувствительные к космической погоде люди могут ощутить некоторое недомогание. До этих дат уровень геомагнитной активности будет преимущественно в районе двух-трех баллов, что соответствует спокойной магнитосфере. Что такое магнитная буря и откуда она берется Магнитные бури — это возмущения геомагнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Когда на Солнце происходят мощные выбросы энергии и плазмы (солнечного ветра), этот поток достигает магнитосферы нашей планеты и взаимодействует с ней. Именно это взаимодействие и приводит к колебаниям магнитного поля. Как измеряют силу магнитных бурь Для оценки интенсивности геомагнитных возмущений используют Кр-индекс. Он измеряется в баллах от 0 до 9, где 0 означает полное отсутствие возмущений, а 9 — экстремально сильный геомагнитный шторм. Значения от одного до трех баллов считаются спокойной магнитосферой, четыре балла — возбужденной, а от пяти и выше — магнитной бурей различной степени интенсивности (слабая, умеренная, сильная, жесткая, экстремальная). Магнитные бури и здоровье: что говорит наука Прямое влияние магнитных бурь на здоровье человека до сих пор не имеет строгого научного подтверждения. Тем не менее, многие люди, особенно пожилые и страдающие гипертонической болезнью, отмечают ухудшение самочувствия в периоды геомагнитных возмущений. Из симптомов — головная боль, скачки давления, слабость, бессонница. Врачи рекомендуют пациентам из группы риска внимательно следить за своим состоянием за несколько дней до предполагаемой бури, непосредственно в дни повышенной активности и после них. Регулярное измерение артериального давления и своевременный прием назначенных врачом препаратов помогут минимизировать возможные негативные последствия. Также советуют больше отдыхать, избегать стрессов и проводить время на свежем воздухе.
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