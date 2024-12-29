Житель Подмосковья задержан за передачу сведений украинской разведке

Гражданин РФ задержан за передачу украинской разведке фотографий объектов ТЭК
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ФСБ, учения. Челябинск, фсб, силовики, оружие, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, чекисты
ФСБ задержала россиянина по подозрению в госизмене Фото:

Гражданин России передавал военной разведке Украины фотографии объектов топливно-энергетического комплекса Подмосковья. Он задержан по подозрению в государственной измене, сообщает Федеральная служба безопасности РФ.

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Гражданин России передавал военной разведке Украины фотографии объектов топливно-энергетического комплекса Подмосковья. Он задержан по подозрению в государственной измене, сообщает Федеральная служба безопасности РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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