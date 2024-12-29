Житель Подмосковья задержан за передачу сведений украинской разведке

ФСБ задержала россиянина по подозрению в госизмене
Гражданин России передавал военной разведке Украины фотографии объектов топливно-энергетического комплекса Подмосковья. Он задержан по подозрению в государственной измене, сообщает Федеральная служба безопасности РФ.
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