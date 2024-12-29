Россиянин погиб в Паттайе после сеанса тайского массажа

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После сеанса тайского массажа мужчина оступился на лестнице и умер в результате падения с нее
После сеанса тайского массажа мужчина оступился на лестнице и умер в результате падения с нее Фото:

В городе Паттайя (Таиланд) 19 декабря погиб россиянин Сергей Колчанов из-за падения с лестницы, он выходил с сеанса массажа. Об этом сообщила волонтер и администратор паблика в соцсетях «Паттайя от А до Я» Светлана Шерстобоева. Именно она занималась поиском тела погибшего. 

«После бытового конфликта 18 декабря он ушел из отеля и не вернулся. Как впоследствии выяснилось, он отправился в расположенный неподалеку массажный салон. Массаж делали на втором этаже, а поскольку после него может кружиться голова и падает давление, сотрудники салона страхуют клиентов при спуске по лестнице. Массажистка вела его под руку, он сделал пару шагов и кувырком упал вниз», — заявила Шерстобоева. Ее слова передает ТАСС. 

В больнице Bangkok Pattaya Hospital, куда доставили пострадавшего, врачи пытались реанимировать мужчину, но утром 19 декабря он скончался. Сложности возникли также с идентификацией личности погибшего: из-за отсутствия у него страховки и документов, а также из-за многочисленных гематом, его удалось опознать только по цепочке на шее и  телефону. Отмечается, что при этом ни родственники, ни друзья не обратились за консульской помощью, смерть мужчины будет рассматриваться как несчастный случай. Судебно-медицинская экспертиза будет проходить в Бангкоке, туда на данный момент доставили тело мужчины. 

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В городе Паттайя (Таиланд) 19 декабря погиб россиянин Сергей Колчанов из-за падения с лестницы, он выходил с сеанса массажа. Об этом сообщила волонтер и администратор паблика в соцсетях «Паттайя от А до Я» Светлана Шерстобоева. Именно она занималась поиском тела погибшего.  «После бытового конфликта 18 декабря он ушел из отеля и не вернулся. Как впоследствии выяснилось, он отправился в расположенный неподалеку массажный салон. Массаж делали на втором этаже, а поскольку после него может кружиться голова и падает давление, сотрудники салона страхуют клиентов при спуске по лестнице. Массажистка вела его под руку, он сделал пару шагов и кувырком упал вниз», — заявила Шерстобоева. Ее слова передает ТАСС.  В больнице Bangkok Pattaya Hospital, куда доставили пострадавшего, врачи пытались реанимировать мужчину, но утром 19 декабря он скончался. Сложности возникли также с идентификацией личности погибшего: из-за отсутствия у него страховки и документов, а также из-за многочисленных гематом, его удалось опознать только по цепочке на шее и  телефону. Отмечается, что при этом ни родственники, ни друзья не обратились за консульской помощью, смерть мужчины будет рассматриваться как несчастный случай. Судебно-медицинская экспертиза будет проходить в Бангкоке, туда на данный момент доставили тело мужчины. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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