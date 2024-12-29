Появились кадры крушения Boeing 737 в Южной Корее с другого ракурса

Boeing 737 пролетел мимо посадочной полосы
В сети появились новые видеоматериалы крушения Boeing 737 в Южной Корее. Соответствующее видео публикует телеканал KBS News.
На кадрах видно, как воздушное судно снижается и во время посадки пролетает мимо взлетно-посадочной полосы. После произошедшего появляется столб черного дыма.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.