Появились кадры крушения Boeing 737 в Южной Корее с другого ракурса

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Boeing 737 пролетел мимо посадочной полосы
Boeing 737 пролетел мимо посадочной полосы Фото:

В сети появились новые видеоматериалы крушения Boeing 737 в Южной Корее. Соответствующее видео публикует телеканал KBS News.

На кадрах видно, как воздушное судно снижается и во время посадки пролетает мимо взлетно-посадочной полосы. После произошедшего появляется столб черного дыма.

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В сети появились новые видеоматериалы крушения Boeing 737 в Южной Корее. Соответствующее видео публикует телеканал KBS News. На кадрах видно, как воздушное судно снижается и во время посадки пролетает мимо взлетно-посадочной полосы. После произошедшего появляется столб черного дыма.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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