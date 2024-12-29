В Госдуме предупредили россиян о провокациях на Новый год

Депутат Колесник: ВСУ в Новый год могут устраивать провокации
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Андрей Колесник призвал не поддаваться на провокации ВСУ в Новый год
Андрей Колесник призвал не поддаваться на провокации ВСУ в Новый год Фото:

Украинская армия может устраивать провокации в Новый год, однако спецслужбы России всегда находятся начеку. Об этом сообщил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Какую-нибудь пакость совершить ВСУ могу. Собственно, это в стиле [главы Украины Владимира] Зеленского — какую-нибудь гадость устроить людям на Новый год», — заявил Колесник. Его слова передает «Лента.ру». 

Он призвал граждан РФ не переживать и нормально провести праздничные дни. По его словам, российские спецслужбы всегда начеку. «Они четко уже научились работать. Мы можем видеть, сколько всего предотвращено», — отметил депутат. 

Ранее возможность провокаций со стороны ВСУ в период новогодних праздников допустил генерал-майор авиации Сергей Липовой. Он призвал россиян соблюдать осторожность во время массовых гуляний в праздники, передает MK.RU.  

Также член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод поделился итогами уходящего 2024 года в плане борьбы с ВСУ. Так, выборы в новых регионах и приграничье, Единый день голосования и выборы президента РФ не смогли сорвать обстрелы со стороны украинской армии. Брод надеется. что 2025 год принесет больше побед ВС РФ и полное освобождение Курской области, передает РАПСИ

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Украинская армия может устраивать провокации в Новый год, однако спецслужбы России всегда находятся начеку. Об этом сообщил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. «Какую-нибудь пакость совершить ВСУ могу. Собственно, это в стиле [главы Украины Владимира] Зеленского — какую-нибудь гадость устроить людям на Новый год», — заявил Колесник. Его слова передает «Лента.ру».  Он призвал граждан РФ не переживать и нормально провести праздничные дни. По его словам, российские спецслужбы всегда начеку. «Они четко уже научились работать. Мы можем видеть, сколько всего предотвращено», — отметил депутат.  Ранее возможность провокаций со стороны ВСУ в период новогодних праздников допустил генерал-майор авиации Сергей Липовой. Он призвал россиян соблюдать осторожность во время массовых гуляний в праздники, передает MK.RU.   Также член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод поделился итогами уходящего 2024 года в плане борьбы с ВСУ. Так, выборы в новых регионах и приграничье, Единый день голосования и выборы президента РФ не смогли сорвать обстрелы со стороны украинской армии. Брод надеется. что 2025 год принесет больше побед ВС РФ и полное освобождение Курской области, передает РАПСИ. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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