На Солнце произошло 15 мощных вспышек за день

На Солнце 29 декабря зафиксировано 15 мощных вспышек, включая одну высочайшего класса Х. Предполагается, что выбросы солнечной массы достигнут Земли с 31 декабря на 1 января, вызвав умеренные магнитные бури. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики.
«Первая вспышка на Солнце произошла 29 декабря в 01:14 мск, это была вспышка M1.2. В течение дня зафиксировали еще 14 вспышек классов M и X, включая мощные X1.1 в 10:18 мск и M7.1 в 18:09 мск. Вспышка класса X произошла в зоне, способной повлиять на Землю. Ожидается, что выбросы массы достигнут планеты с 31 декабря на 1 января, вызвав умеренные магнитные бури», — говорится в сообщении, передает ТАСС.
Солнечные вспышки классифицируются по мощности излучения на пять классов: A, B, C, M и X, где каждый следующий класс в 10 раз мощнее предыдущего. Вспышки обычно сопровождаются выбросами плазмы, которые, достигая Земли, способны вызывать магнитные бури.
Ранее URA.RU объяснило, почему участились северные сияния. По словам ученых, сияния стали чаще появляться по всей стране из-за максимума солнечной активности, сопровождающегося частыми вспышками и выбросами плазмы. Быстро летящие облака плазмы проникают через магнитное поле Земли, вызывая свечение атмосферы.
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