Беркович* и Петрийчук** смогут выйти по УДО

Драматург Светлана Петрийчук (внесена в РФ в перечень экстремистов и террористов) и режиссер Евгения Беркович (внесена в РФ в перечень экстремистов и террористов), осужденные по делу об оправдании терроризма, смогут подать ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) в 2027 году. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Одна из осужденных по делу сможет ходатайствовать об условно-досрочном освобождении уже летом 2027 года, вторая — осенью 2027 года», — сообщили правоохранители в беседе с ТАСС. Информацию о возможности освобождения драматурга подтвердил агентству ее адвокат Сергей Бадамшин.
Драматург и режиссер были задержаны 4 мая 2023 года за пропаганду терроризма через спектакль «Финист ясный сокол». Спектакль повествует о русских девушках, вовлеченных в деятельность ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России). Обвиняемые не признали свою вину и продолжают считать обвинения незаконными, утверждая, что их работа направлена, напротив , на профилактику терроризма. 8 июля 2024 года их приговорили к шести годам колонии и запретили им пользоваться интернетом еще на четыре года.
*Беркович внесена в РФ в перечень экстремистов и террористов
**Петрийчук внесена в РФ в перечень экстремистов и террористов
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