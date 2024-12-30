Депутат ГД рассказала, как изменятся зарплаты россиян в 2025 году

В 2025 году средняя зарплата россиян вырастет до 17% из-за дефицита кадров, сообщила депутат Госдумы, доктор экономических наук Оксана Дмитриева. Однако тенденцию с повышением зарплаты может подкорректировать политика ЦБ РФ, отметила она.
«Зарплаты будут расти выше инфляции, поскольку дефицит кадров сохранится и будет иметь место конкуренция за рабочую силу. Рост средней заработной платы в 2025 году составит 15-17%», — заявила Дмитриева для «Комсомольской правды».
Недостаток квалифицированных кадров привел к изменению баланса сил на рынке труда: теперь условия задают не работодатели, а работники. Так, уровень безработицы достиг исторического минимума в 2,3%. Как сообщает генеральный директор портала GdeRabota.ru Екатерина Агаева, к концу 2024 года ожидается дефицит в два миллиона сотрудников, при этом в службы занятости поступило всего 391 тысяча резюме.
Исполнительный директор Национального межотраслевого союза предпринимателей Дмитрий Порочкин заявил, что трудоустроенные специалисты будут активнее менять место работы из-за кадрового дефицита. Ожидается, что зарплаты будут расти, поскольку для многих кандидатов это ключевой фактор.
При этом тенденция на увеличения заработной платы может быть скорректирована монетарной политикой Центрального Банка. Высокая ключевая ставка способствует замедлению экономической активности, что приведет к тому, что часть предприятий, особенно те, что испытывают перекредитованность, начнут сокращать расходы. В свою очередь, подобное приведет к увольнениям и уменьшению дефицита на рынке труда и замедлит рост зарплат по сравнению с 2024 годом.
На рынке труда в 2025 году будут наблюдаться и другие тенденции. Член Национального союза кадровиков Ирина Лялина указывает на проблему нехватки специалистов во всех отраслях и компаниях. Тем не менее предпочтения молодежи при выборе профессии часто не соответствуют потребностям работодателей. Молодые люди предпочитают гибкие графики работы и профессии, связанные с анализом данных, маркетингом, искусственным интеллектом, а также созданием и визуализацией контента. Работодатели же заинтересованы в привлечении высококвалифицированных разработчиков, аналитиков и специалистов по защите данных.
Ранее доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В . Плеханова Людмила Иванова-Швец сообщила, что с 2025 года работники федеральных учреждений, находящихся в районах Крайнего Севера и приближенны территориях, будут получать надбавку к зарплатам. Кроме того, председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил законодательно закрепить норму о выплате 13-ой зарплаты перед Новым годом, передает деловое издание «Взгляд».
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