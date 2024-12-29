Россиянам рассказали, кто получит надбавки к зарплате в 2025 году

С 2025 года работники федеральных учреждений, находящихся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, будут получать дополнительные стимулирующие надбавки к зарплате. Об этом сообщила Людмила Иванова-Швец, доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В . Плеханова.
«Доплаты вводятся в дополнение к процентной надбавке к зарплате за стаж работы на Крайнем Севере. Они являются стимулирующими и призваны мотивировать работников на более эффективную деятельность», — передает «Прайм». Надбавки полагаются сотрудникам, заключившим трудовой договор с федеральным учреждением на срок не менее трех лет.
Кроме того, независимо от юридического адреса компании, все федеральные учреждения, нанимающие работников в указанных регионах, обязаны выплачивать эти надбавки. Выплаты будут начисляться в процентах к окладу, в зависимости от фонда оплаты труда каждого учреждения, а также возможны дополнительные выплаты, например, на отпуск или медицинское обслуживание.
Ранее URA.RU рассказало, кто может рассчитывать на дополнительную выплату — так называемую 13-ую зарплату. Это поощрение не является обязательным, выплата также не облагается налогом.
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