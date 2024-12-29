29 декабря 2024

Россиянам рассказали, кто получит надбавки к зарплате в 2025 году

Работники федеральных учреждений в районах Крайнего Севера получат допвыплаты
© Служба новостей «URA.RU»
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Сумма выплаты исчисляется в процентах от заработной платы
Сумма выплаты исчисляется в процентах от заработной платы Фото:

С 2025 года работники федеральных учреждений, находящихся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, будут получать дополнительные стимулирующие надбавки к зарплате. Об этом сообщила Людмила Иванова-Швец, доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В . Плеханова.

«Доплаты вводятся в дополнение к процентной надбавке к зарплате за стаж работы на Крайнем Севере. Они являются стимулирующими и призваны мотивировать работников на более эффективную деятельность», — передает «Прайм». Надбавки полагаются сотрудникам, заключившим трудовой договор с федеральным учреждением на срок не менее трех лет.

Кроме того, независимо от юридического адреса компании, все федеральные учреждения, нанимающие работников в указанных регионах, обязаны выплачивать эти надбавки. Выплаты будут начисляться в процентах к окладу, в зависимости от фонда оплаты труда каждого учреждения, а также возможны дополнительные выплаты, например, на отпуск или медицинское обслуживание.

Ранее URA.RU рассказало, кто может рассчитывать на дополнительную выплату — так называемую 13-ую зарплату. Это поощрение не является обязательным, выплата также не облагается налогом.

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С 2025 года работники федеральных учреждений, находящихся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, будут получать дополнительные стимулирующие надбавки к зарплате. Об этом сообщила Людмила Иванова-Швец, доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В . Плеханова. «Доплаты вводятся в дополнение к процентной надбавке к зарплате за стаж работы на Крайнем Севере. Они являются стимулирующими и призваны мотивировать работников на более эффективную деятельность», — передает «Прайм». Надбавки полагаются сотрудникам, заключившим трудовой договор с федеральным учреждением на срок не менее трех лет. Кроме того, независимо от юридического адреса компании, все федеральные учреждения, нанимающие работников в указанных регионах, обязаны выплачивать эти надбавки. Выплаты будут начисляться в процентах к окладу, в зависимости от фонда оплаты труда каждого учреждения, а также возможны дополнительные выплаты, например, на отпуск или медицинское обслуживание. Ранее URA.RU рассказало, кто может рассчитывать на дополнительную выплату — так называемую 13-ую зарплату. Это поощрение не является обязательным, выплата также не облагается налогом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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