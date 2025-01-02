Основной целью Вооруженных сил Российской Федерации, в рамках проведения специальной военной операции, в 2025 году станет установление контроля над новыми территориями. Об этом заявил военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов.
«Для нас главная задача остается той же — взять как можно больше территорий, в лучшем случае — Одессу и Николаев, выйти к Приднестровью», — рассказал Глазунов в беседе с «Лентой.ру». По его словам, целью ВС РФ является достижение капитуляции Украины, а не проведение мирных переговоров.
Заключение мирного соглашения приведет лишь к временной отсрочке возобновления боевых действий, уверен эксперт. Глазунов отметил, что переговоры возможны исключительно на условиях, предложенных российской стороной.
Ранее редактор украинского издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов заявил, что российские военные освобождают населенные пункты без встречного сопротивления со стороны украинских бойцов. Он также отметил, что некоторые города, включая Новогродовку и Селидово, не были подготовлены к обороне, а их фланги не защищены оборонительными рубежами, передает RT.
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