Валерий Леонтьев возвращается на большую сцену

Валерий Леонтьев планирует мировое турне в 2025 году
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Обсуждаются концерты Леонтьева минимум в восьми странах
Обсуждаются концерты Леонтьева минимум в восьми странах Фото:

Советский и российский 75-летний артист Валерий Леонтьев готовится к мировому турне и выступлениям в ряде стран. Об этом сообщают telegram-каналы.

«Валерий Леонтьев возвращается на большую сцену и собирается в мировое турне в 2025 году», — сообщили в telegram-канале Mash. По их данным, готовятся выступления минимум в восьми странах. Там отметили, что на данном этапе все находится на этапе подготовки. 

В новогоднюю ночь Леонтьев выступил на Big Art Festival в Дубае за 180 тысяч долларов, заявили в канале. Ранее, в марте 2024 года, певец объявил о том, что уходит со сцены. Прощальный концерт «Я вернусь...» он провел в 2019 году.

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Советский и российский 75-летний артист Валерий Леонтьев готовится к мировому турне и выступлениям в ряде стран. Об этом сообщают telegram-каналы. «Валерий Леонтьев возвращается на большую сцену и собирается в мировое турне в 2025 году», — сообщили в telegram-канале Mash. По их данным, готовятся выступления минимум в восьми странах. Там отметили, что на данном этапе все находится на этапе подготовки.  В новогоднюю ночь Леонтьев выступил на Big Art Festival в Дубае за 180 тысяч долларов, заявили в канале. Ранее, в марте 2024 года, певец объявил о том, что уходит со сцены. Прощальный концерт «Я вернусь...» он провел в 2019 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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