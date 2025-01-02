Советский и российский 75-летний артист Валерий Леонтьев готовится к мировому турне и выступлениям в ряде стран. Об этом сообщают telegram-каналы.
«Валерий Леонтьев возвращается на большую сцену и собирается в мировое турне в 2025 году», — сообщили в telegram-канале Mash. По их данным, готовятся выступления минимум в восьми странах. Там отметили, что на данном этапе все находится на этапе подготовки.
В новогоднюю ночь Леонтьев выступил на Big Art Festival в Дубае за 180 тысяч долларов, заявили в канале. Ранее, в марте 2024 года, певец объявил о том, что уходит со сцены. Прощальный концерт «Я вернусь...» он провел в 2019 году.
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