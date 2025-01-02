02 января 2025

Полиция перекрыла подходы к небоскребу Трампа в Нью-Йорке

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция не подпускает пешеходов и водителей к входу в Trump Tower
Полиция не подпускает пешеходов и водителей к входу в Trump Tower Фото:

После теракта в Лас-Вегасе правоохранительные органы Нью-Йорка приняли экстренные меры по усилению безопасности вокруг знаменитого небоскреба Trump Tower, принадлежащему избранному президенту США Дональду Трампу. Территория вокруг здания в центре города полностью огорожена. 

«Сотрудники полиции установили строгий контроль доступа с использованием бетонных блоков и металлических барьеров. Пешеходам запрещено приближаться к входу в здание, а автомобилистам запрещены любые остановки возле небоскреба. Прилегающая улица также закрыта для движения», — отмечает ТАСС. 

Усиление мер безопасности связано с недавним терактом возле Trump International Hotel в Лас-Вегасе, где в результате взрыва электромобиля Tesla Cybertruck погиб один человек и семеро получили ранения. Подозреваемый в подрыве Cybertruck у отеля Трампа Мэттью Ливельсбергер был сержантом спецназа армии США, находящимся в отпуске, пишет телеканал 360

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После теракта в Лас-Вегасе правоохранительные органы Нью-Йорка приняли экстренные меры по усилению безопасности вокруг знаменитого небоскреба Trump Tower, принадлежащему избранному президенту США Дональду Трампу. Территория вокруг здания в центре города полностью огорожена.  «Сотрудники полиции установили строгий контроль доступа с использованием бетонных блоков и металлических барьеров. Пешеходам запрещено приближаться к входу в здание, а автомобилистам запрещены любые остановки возле небоскреба. Прилегающая улица также закрыта для движения», — отмечает ТАСС.  Усиление мер безопасности связано с недавним терактом возле Trump International Hotel в Лас-Вегасе, где в результате взрыва электромобиля Tesla Cybertruck погиб один человек и семеро получили ранения. Подозреваемый в подрыве Cybertruck у отеля Трампа Мэттью Ливельсбергер был сержантом спецназа армии США, находящимся в отпуске, пишет телеканал 360. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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