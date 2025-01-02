Полиция перекрыла подходы к небоскребу Трампа в Нью-Йорке

После теракта в Лас-Вегасе правоохранительные органы Нью-Йорка приняли экстренные меры по усилению безопасности вокруг знаменитого небоскреба Trump Tower, принадлежащему избранному президенту США Дональду Трампу. Территория вокруг здания в центре города полностью огорожена.
«Сотрудники полиции установили строгий контроль доступа с использованием бетонных блоков и металлических барьеров. Пешеходам запрещено приближаться к входу в здание, а автомобилистам запрещены любые остановки возле небоскреба. Прилегающая улица также закрыта для движения», — отмечает ТАСС.
Усиление мер безопасности связано с недавним терактом возле Trump International Hotel в Лас-Вегасе, где в результате взрыва электромобиля Tesla Cybertruck погиб один человек и семеро получили ранения. Подозреваемый в подрыве Cybertruck у отеля Трампа Мэттью Ливельсбергер был сержантом спецназа армии США, находящимся в отпуске, пишет телеканал 360.
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