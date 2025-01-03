На Западе рассматривают возможность скорого краха оборонительных линий Вооруженных Сил Украины и указывают на ухудшение способности украинской стороны противостоять ВС РФ. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации.
«...В западных политэлитах с тревогой отмечают снижение способности украинской армии противостоять натиску российских Вооруженных сил. Не исключается скорый обвал обороны ВСУ», — передает пресс-бюро. Там добавили, что администрация президента США Джо Байдена делает акцент на предотвращении подобных сценариев и увеличивает снабжение Украины оружием.
По информации СВР РФ, в администрации Белого дома признают, что одни лишь поставки военного оборудования украинским Вооруженным силам не достаточны для стабилизации положения. Недавно Вашингтон выдвинул требование к президенту Украины Владимиру Зеленскому о необходимости уменьшения возраста для мобилизации до 18 лет. Страны Восточной Европы, граничащие с Украиной, уже готовятся к возможному приему новых волн беженцев, отмечают в СВР. На Западе осознают, что Россия не собирается отступать.
В недавнем интервью экс-главнокомандующий Вооруженными силами Украины Виктор Муженко высказал мнение, что Украине необходимо будет понизить возраст для мобилизации, сообщает «Страна.ua». Муженко поднимает вопрос о том, установят ли порог в 20 или 18 лет. Он также отметил, что возможность отсрочки данного решения может появиться благодаря привлечению к боевым действиям работников правоохранительных органов, передает МК.
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