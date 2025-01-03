На Западе заметили слабость ВСУ перед Россией

СВР РФ: на Западе рассматривают скорый крах оборонительных линий ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Администрация Байдена усиливает поставки вооружения ВСУ на фоне ослабления украинской стороны
Администрация Байдена усиливает поставки вооружения ВСУ на фоне ослабления украинской стороны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Западе рассматривают возможность скорого краха оборонительных линий Вооруженных Сил Украины и указывают на ухудшение способности украинской стороны противостоять ВС РФ. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации.

«...В западных политэлитах с тревогой отмечают снижение способности украинской армии противостоять натиску российских Вооруженных сил. Не исключается скорый обвал обороны ВСУ», — передает пресс-бюро. Там добавили, что администрация президента США Джо Байдена делает акцент на предотвращении подобных сценариев и увеличивает снабжение Украины оружием.

По информации СВР РФ, в администрации Белого дома признают, что одни лишь поставки военного оборудования украинским Вооруженным силам не достаточны для стабилизации положения. Недавно Вашингтон выдвинул требование к президенту Украины Владимиру Зеленскому о необходимости уменьшения возраста для мобилизации до 18 лет. Страны Восточной Европы, граничащие с Украиной, уже готовятся к возможному приему новых волн беженцев, отмечают в СВР. На Западе осознают, что Россия не собирается отступать.

В недавнем интервью экс-главнокомандующий Вооруженными силами Украины Виктор Муженко высказал мнение, что Украине необходимо будет понизить возраст для мобилизации, сообщает «Страна.ua». Муженко поднимает вопрос о том, установят ли порог в 20 или 18 лет. Он также отметил, что возможность отсрочки данного решения может появиться благодаря привлечению к боевым действиям работников правоохранительных органов, передает МК.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Западе рассматривают возможность скорого краха оборонительных линий Вооруженных Сил Украины и указывают на ухудшение способности украинской стороны противостоять ВС РФ. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации. «...В западных политэлитах с тревогой отмечают снижение способности украинской армии противостоять натиску российских Вооруженных сил. Не исключается скорый обвал обороны ВСУ», — передает пресс-бюро. Там добавили, что администрация президента США Джо Байдена делает акцент на предотвращении подобных сценариев и увеличивает снабжение Украины оружием. По информации СВР РФ, в администрации Белого дома признают, что одни лишь поставки военного оборудования украинским Вооруженным силам не достаточны для стабилизации положения. Недавно Вашингтон выдвинул требование к президенту Украины Владимиру Зеленскому о необходимости уменьшения возраста для мобилизации до 18 лет. Страны Восточной Европы, граничащие с Украиной, уже готовятся к возможному приему новых волн беженцев, отмечают в СВР. На Западе осознают, что Россия не собирается отступать. В недавнем интервью экс-главнокомандующий Вооруженными силами Украины Виктор Муженко высказал мнение, что Украине необходимо будет понизить возраст для мобилизации, сообщает «Страна.ua». Муженко поднимает вопрос о том, установят ли порог в 20 или 18 лет. Он также отметил, что возможность отсрочки данного решения может появиться благодаря привлечению к боевым действиям работников правоохранительных органов, передает МК.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...