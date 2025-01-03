Замначальника инспекции РЖД арестовали по делу о подготовке теракта

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В Москве арестован Юрий Мартьянов*, заместитель руководителя инспекции РЖД
В Москве арестован Юрий Мартьянов*, заместитель руководителя инспекции РЖД Фото:

Заместитель начальника инспекции центра технического аудита инфраструктурной инспекции РЖД Юрий Мартьянов (находится в списке террористов и экстремистов РФ) был арестован по обвинению в участии в террористической организации «Артподготовка» (признана в России экстремистской). Об этом говорится в материалах уголовного дела.

«Басманный районный суд Москвы вынес постановление об избрании обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. „а“ ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению теракта группой лиц по предварительному сговору), Мартьянову Ю. А. меры пресечения в виде заключения под стражу», — отмечается в документе. Уголовное дело, в рамках которого арестован Мартьянов, было возбуждено 22 июня 2024 года.

В рамках проводимого расследования были получены показания от Алексея Демченко (находится в списке террористов и экстремистов РФ), другого задержанного сотрудника РЖД, что стало основанием для ареста Мартьянова. Центр технического аудита РЖД задействован в контроле качества приобретаемой техники и ее компонентов, а также в проведении технического аудита и инспекционного контроля. Информация о задержании Демченко появилась 4 сентября, но тогда детали обвинений против него не были обнародованы.

*Юрий Мартьянов находится в списке террористов и экстремистов РФ

**Движение «Артподготовка» признано террористическим и экстремистским в России на основании решения 2-го Западного окружного военного суда от 18 июня 2020 года

***Алексей Демченко находится в списке террористов и экстремистов РФ

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Заместитель начальника инспекции центра технического аудита инфраструктурной инспекции РЖД Юрий Мартьянов (находится в списке террористов и экстремистов РФ) был арестован по обвинению в участии в террористической организации «Артподготовка» (признана в России экстремистской). Об этом говорится в материалах уголовного дела. «Басманный районный суд Москвы вынес постановление об избрании обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. „а“ ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению теракта группой лиц по предварительному сговору), Мартьянову Ю. А. меры пресечения в виде заключения под стражу», — отмечается в документе. Уголовное дело, в рамках которого арестован Мартьянов, было возбуждено 22 июня 2024 года. В рамках проводимого расследования были получены показания от Алексея Демченко (находится в списке террористов и экстремистов РФ), другого задержанного сотрудника РЖД, что стало основанием для ареста Мартьянова. Центр технического аудита РЖД задействован в контроле качества приобретаемой техники и ее компонентов, а также в проведении технического аудита и инспекционного контроля. Информация о задержании Демченко появилась 4 сентября, но тогда детали обвинений против него не были обнародованы. *Юрий Мартьянов находится в списке террористов и экстремистов РФ **Движение «Артподготовка» признано террористическим и экстремистским в России на основании решения 2-го Западного окружного военного суда от 18 июня 2020 года ***Алексей Демченко находится в списке террористов и экстремистов РФ
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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