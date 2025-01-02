Свердловчане остались без света и связи в новогодние каникулы

В Красноуральске 3 января из-за аварии отключился свет и пропала связь

03 января 2025 в 21:26 Размер текста - 17 +

Электрики ищут причины аварии Фото: Александр Елизаров © URA.RU Жители Красноуральска остались без электричества. Пропала даже сотовая и стационарная телефонная связь, сообщили читатели URA.RU. В пресс-службе компании «Россети Урал» сообщили, что на место выехали три резервных источника электроснабжения. «В пять часов вечера пропал свет, обещали дать спустя два часа, но до сих пор не дали. Телефонная связь, МТС, тоже не работает, никто никуда дозвониться не может. На стационарные номера тоже вызов не проходит. Интернет очень долго загружается», — описала ситуацию местная жительница. В единой диспетчерской службе агентству подтвердили, что случилась авария. «Электроэнергии нет до сих пор, электрики работают, но пока не могут выявить причину», — объяснили специалисты. Они подчеркнули, что свет погас не везде, а только в первом микрорайоне. И тоже не во всех домах, а в хаотичном порядке. «Произошло локальное технологическое нарушение в распределительной сети. По предварительным данным на повреждении находится кабельная линия электропередачи. Без электроснабжения в настоящий момент частично — улицы Устинова и Каляева, а также поселок Молодежный Красноуральска. Речь идет, в основном, о частном секторе. Энергетики «Россети Урал» уже находятся на месте и осуществляют поиск повреждения», — прокомментировали в пресс-службе организации», — прокомментировали в пресс-службе организации. Там добавили, что ранее электрические сети города находились у компании в аренде и принадлежали муниципалитету. Для скорейшего восстановления электроснабжения на место выехали три резервных источника. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Красноуральска остались без электричества. Пропала даже сотовая и стационарная телефонная связь, сообщили читатели URA.RU. В пресс-службе компании «Россети Урал» сообщили, что на место выехали три резервных источника электроснабжения. «В пять часов вечера пропал свет, обещали дать спустя два часа, но до сих пор не дали. Телефонная связь, МТС, тоже не работает, никто никуда дозвониться не может. На стационарные номера тоже вызов не проходит. Интернет очень долго загружается», — описала ситуацию местная жительница. В единой диспетчерской службе агентству подтвердили, что случилась авария. «Электроэнергии нет до сих пор, электрики работают, но пока не могут выявить причину», — объяснили специалисты. Они подчеркнули, что свет погас не везде, а только в первом микрорайоне. И тоже не во всех домах, а в хаотичном порядке. «Произошло локальное технологическое нарушение в распределительной сети. По предварительным данным на повреждении находится кабельная линия электропередачи. Без электроснабжения в настоящий момент частично — улицы Устинова и Каляева, а также поселок Молодежный Красноуральска. Речь идет, в основном, о частном секторе. Энергетики «Россети Урал» уже находятся на месте и осуществляют поиск повреждения», — прокомментировали в пресс-службе организации», — прокомментировали в пресс-службе организации. Там добавили, что ранее электрические сети города находились у компании в аренде и принадлежали муниципалитету. Для скорейшего восстановления электроснабжения на место выехали три резервных источника.